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Регион
18 августа, 09:18

Мужчина получил порез ноги при атаке БПЛА в Коломне, медпомощь не потребовалась

Обложка © РИА Новости / Юлий Ахромеев

Обложка © РИА Новости / Юлий Ахромеев

В результате атаке украинского БПЛА в подмосковной Коломне пострадал мужчина — он получил порез ноги. Медицинская помощь не потребовалась, сообщил в «Максе» глава городского округа Александр Гречищев.

«Один мужчина получил незначительный порез ноги осколком стекла», — написал он.

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Напомним, в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали несколько человек, в том числе десятилетняя девочка. Ребёнка госпитализировали с осколочным ранением кисти. Также повреждения получил склад Wildberries, пожара удалось избежать. Силы ПВО сбили более 150 БПЛА.

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Матвей Константинов
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