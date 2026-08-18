Мужчина получил порез ноги при атаке БПЛА в Коломне, медпомощь не потребовалась
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В результате атаке украинского БПЛА в подмосковной Коломне пострадал мужчина — он получил порез ноги. Медицинская помощь не потребовалась, сообщил в «Максе» глава городского округа Александр Гречищев.
«Один мужчина получил незначительный порез ноги осколком стекла», — написал он.
Напомним, в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали несколько человек, в том числе десятилетняя девочка. Ребёнка госпитализировали с осколочным ранением кисти. Также повреждения получил склад Wildberries, пожара удалось избежать. Силы ПВО сбили более 150 БПЛА.
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