В национальном пантеоне Украины перезахоронят Петлюру, Скоропадского и Мельника
Обложка © Wikipedia / ЦДАВО України, Павло Штельмах
В перечень возможных для перезахоронения в Национальном пантеоне деятелей входят Симон Петлюра, Павел Скоропадский и Андрей Мельник. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.
«Кроме Коновальца, это должны быть Петлюра, Скоропадский, Мельник», – сказал он журналистам.
По его словам, вместе с Коновальцем рассматриваются и другие фигуры, которых общество признаёт важными для украинской истории. Однако окончательное решение пока не принято — для этого создадут рабочую группу с участием учёных и общественников.
Алферов подчеркнул, что Национальный пантеон должен стать местом для нескольких десятков захоронений исторических личностей, а не просто кладбищем. Он также сообщил, что следующие перезахоронения запланированы на 2026 год.
Напомним, 13 августа останки основателя ОУН* Евгения Коновальца доставили на Украину из Нидерландов. Через два дня в Киеве прошла церемония прощания, а 18 августа Владимир Зеленский лично приехал на перезахоронение праха.
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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