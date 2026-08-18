В национальном пантеоне Украины перезахоронят Петлюру, Скоропадского и Мельника

В перечень возможных для перезахоронения в Национальном пантеоне деятелей входят Симон Петлюра, Павел Скоропадский и Андрей Мельник. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

«Кроме Коновальца, это должны быть Петлюра, Скоропадский, Мельник», – сказал он журналистам.

По его словам, вместе с Коновальцем рассматриваются и другие фигуры, которых общество признаёт важными для украинской истории. Однако окончательное решение пока не принято — для этого создадут рабочую группу с участием учёных и общественников.

Алферов подчеркнул, что Национальный пантеон должен стать местом для нескольких десятков захоронений исторических личностей, а не просто кладбищем. Он также сообщил, что следующие перезахоронения запланированы на 2026 год.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.