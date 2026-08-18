Runaway в Петербург: Концерты Канье Уэста разогнали спрос на отели
РСТ: Спрос на отели в Петербурге вырос на 53% в даты концертов Канье Уэста
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Evan Vucci
Концерты американского рэпера Канье Уэста заметно разогрели гостиничный рынок Санкт-Петербурга. Спрос на размещение 10–11 октября оказался на 53% выше, чем в те же даты год назад. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.
«Концерт Канье Уэста увеличил спрос на размещение в Санкт-Петербурге на 53%», — сказано в публикации.
Ажиотаж виден и при сравнении с ближайшими выходными. Бронирований на дни выступлений американского рэпера оказалось на 32% больше, чем на 3–4 октября.
Канье Уэст даст два концерта на «Газпром Арене» — 10 и 11 октября. Продажа билетов уже стартовала, причём самые дешёвые места исчезли практически сразу. Life.ru писал, что стоимость билетов начинается от 9 тысяч рублей, а VIP-ложи доходят до 160 тысяч.
Интерес к поездкам в Северную столицу растёт не только среди постояльцев отелей. Ранее стало известно, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на даты концертов увеличился в 41 раз, а на авиаперелёты — в 16 раз. Кроме того, ожидается и рост цен на аренду квартир в дни выступления Канье.
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