Наташа Королёва и Сергей Трофимов отменили концерты в Геленджике из-за дорог
Наташа Королёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koroleva__star
Запланированные на август концерты Наташи Королёвой и Сергея Трофимова в Геленджике отменены. Выступления должны были состояться на площадке «Геленджик Арена».
Как сообщили представители арены, решение связано с изменением транспортной ситуации на Черноморском побережье. Организатор в связи с этим отказался от проведения гастрольного тура по курортным городам.
Концерт Сергея Трофимова был назначен на 20 августа, а выступление Наташи Королёвой — на 28 августа.
Таким образом, оба мероприятия в Геленджике в указанные даты не состоятся.
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