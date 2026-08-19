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19 августа, 02:46

Наташа Королёва и Сергей Трофимов отменили концерты в Геленджике из-за дорог

Наташа Королёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koroleva__star

Наташа Королёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koroleva__star

Запланированные на август концерты Наташи Королёвой и Сергея Трофимова в Геленджике отменены. Выступления должны были состояться на площадке «Геленджик Арена».

Как сообщили представители арены, решение связано с изменением транспортной ситуации на Черноморском побережье. Организатор в связи с этим отказался от проведения гастрольного тура по курортным городам.

Концерт Сергея Трофимова был назначен на 20 августа, а выступление Наташи Королёвой — на 28 августа.

Таким образом, оба мероприятия в Геленджике в указанные даты не состоятся.

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Артём Гапоненко
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