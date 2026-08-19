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19 августа, 10:04

«По сценарию Ирана»: Эксперт по БПЛА объяснил, как «прикрыть лавочку» для дронов ВСУ

Эксперт Товкач: Украина перенесла основные производства БПЛА в Европу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рост числа беспилотников, которыми ВСУ атакуют Россию, связан с переносом основных производств БПЛА в Европу, считает эксперт в области беспилотных систем, кандидат технических наук Сергей Товкач. По его оценке, такой подход позволяет Киеву наращивать выпуск БПЛА за пределами своей территории.

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Для европейских стран размещение производств также выгодно: предприятия, технологии и специалисты останутся у них и после окончания СВО. В этих условиях России следует действовать «по сценарию Ирана» и создавать для западных партнёров Украины экономически невыгодные условия, отметил собеседник «Царьграда».

«Чтобы война для них стала максимально невыгодной. И тогда, возможно, они прикроют эту лавочку...» — заключил специалист.

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Напомним, в ночь на 18 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 791 украинский беспилотник. За два дня до этого был установлен новый максимум: над Россией сбили рекордные 822 дрона ВСУ.

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Борис Эльфанд
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