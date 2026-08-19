Собаки сильно лаяли перед смертельным нападением медведя на туристку на Алтае
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Очевидица смертельного нападения медведя на туристку в Республике Алтай рассказала, что перед трагедией слышала сильный лай собак, а затем сирены и звуки, похожие на выстрелы. Женщина уточнила, что находилась примерно в 400 метрах от места происшествия и самого нападения не видела.
«Только слышали, но не видели происходящее. Это произошло ночью, примерно в 00:00. Собаки сильно лаяли», — рассказала в беседе с 360.ru Наталья. Она подчеркнула, что около 00:30 услышала сирены и хлопки.
Напомним, в ночь на 19 августа медведь напал на палатку туристов возле села Артыбаш и утащил 29-летнюю девушку в лес, где она погибла. Позже выяснилось, что туристка работала в ГУ МЧС России по Новосибирской области и находилась в отпуске. На фоне трагедии в Республике Алтай выдали доплицензии на отстрел медведя.
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