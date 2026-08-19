Собаки сильно лаяли перед смертельным нападением медведя на туристку на Алтае

Очевидица смертельного нападения медведя на туристку в Республике Алтай рассказала, что перед трагедией слышала сильный лай собак, а затем сирены и звуки, похожие на выстрелы. Женщина уточнила, что находилась примерно в 400 метрах от места происшествия и самого нападения не видела.