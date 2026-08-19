Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 13:58

Собаки сильно лаяли перед смертельным нападением медведя на туристку на Алтае

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Очевидица смертельного нападения медведя на туристку в Республике Алтай рассказала, что перед трагедией слышала сильный лай собак, а затем сирены и звуки, похожие на выстрелы. Женщина уточнила, что находилась примерно в 400 метрах от места происшествия и самого нападения не видела.

«Только слышали, но не видели происходящее. Это произошло ночью, примерно в 00:00. Собаки сильно лаяли», — рассказала в беседе с 360.ru Наталья. Она подчеркнула, что около 00:30 услышала сирены и хлопки.

Напомним, в ночь на 19 августа медведь напал на палатку туристов возле села Артыбаш и утащил 29-летнюю девушку в лес, где она погибла. Позже выяснилось, что туристка работала в ГУ МЧС России по Новосибирской области и находилась в отпуске. На фоне трагедии в Республике Алтай выдали доплицензии на отстрел медведя.

Потеряли страх: Медведи уже неделю кошмарят жителей Алтая
Потеряли страх: Медведи уже неделю кошмарят жителей Алтая

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • ЧП
  • Происшествия
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar