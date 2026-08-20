До $130 млн за судно: Кризис в Ормузе взвинтил цены на нефтяные танкеры до рекорда

Стоимость крупнейших нефтяных танкеров взлетела до максимальных значений почти за два десятилетия на фоне кризиса в Ормузском проливе. Новые и современные подержанные супертанкеры теперь стоят более $130 млн, пишет Financial Times со ссылкой на судового брокера Braemar.

Причиной стал резкий рост спроса на суда. Страны Персидского залива пытаются вывезти накопившиеся запасы нефти, однако движение через один из ключевых мировых нефтяных маршрутов остаётся крайне ограниченным из-за атак на танкеры и высокого риска для перевозчиков.

Одновременно дорожает и аренда судов. По данным FT, годовые ставки фрахта супертанкеров достигли исторического максимума. На отдельных краткосрочных маршрутах с повышенным риском доход судовладельцев может доходить до $550 тысяч в сутки.

Производители нефти при этом всё активнее пытаются взять перевозки под собственный контроль. ОАЭ и Кувейт организуют схемы доставки сырья через пролив к танкерам, ожидающим за его пределами, а судоходное подразделение Saudi Aramco расширяет флот.

Особенно тяжело приходится Ираку, который не располагает собственным крупным танкерным флотом. Государственная компания SOMO в августе предлагала покупателям скидки вплоть до примерно $30 за баррель, чтобы компенсировать риски вывоза нефти из портов внутри Персидского залива.

Судоходство через Ормуз в последние дни вновь резко сократилось. После атак на танкеры ADNOC 16 августа через пролив, по данным Kpler, не прошло ни одного коммерческого судна, тогда как до нынешнего кризиса счёт шёл на десятки рейсов ежедневно.

Ранее Life.ru рассказывал, что поток судов через Ормузский пролив сократился примерно в пять раз. В июле через него проходили в среднем около 26 судов в сутки против более чем 130 до начала нынешнего ближневосточного конфликта.