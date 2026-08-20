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20 августа, 14:40

Следствие проверяет версии гибели бас-гитариста «Кукрыниксов» в Петербурге

Обложка © VK / Дмитрий Оганян

Обложка © VK / Дмитрий Оганян

Смерть бас-гитариста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна в Петербурге пока не имеет единой версии. Данную информацию передали РИА «Новости» правоохранительных органах.

Следствие рассматривает несколько вариантов произошедшего, среди которых есть как криминальные, так и некриминальные. Точку в деле должно поставить заключение судмедэксперта.

По словам источника, в числе некриминальных версий допускается и суицид. Однако делать окончательные выводы сейчас преждевременно, поскольку экспертиза ещё не завершена.

Умер Дмитрий Оганян: что случилось с басистом «Кукрыниксов» и что известно о его смерти
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Напомним, в Санкт-Петербурге найдено тело мужчины с отрубленной кистью. Погибшим оказался музыкант Дмитрий Оганян. Правоохранители рассматривают версию, что он сам отрубил себе левую руку топором, после чего зашёл в воду. Тело рокера с отрубленной кистью нашли на Васильевском острове. Оно несколько часов пролежало в воде. Погибший был в нижнем белье, рядом лежал топор. Коллеги рассказали, что в последнее время у артиста были проблемы с руками. По предварительным данным, из-за невозможности играть на гитаре у музыканта также возникли психические проблемы.

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Юлия Сафиулина
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