Следствие проверяет версии гибели бас-гитариста «Кукрыниксов» в Петербурге

Смерть бас-гитариста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна в Петербурге пока не имеет единой версии. Данную информацию передали РИА «Новости» правоохранительных органах.

Следствие рассматривает несколько вариантов произошедшего, среди которых есть как криминальные, так и некриминальные. Точку в деле должно поставить заключение судмедэксперта.

По словам источника, в числе некриминальных версий допускается и суицид. Однако делать окончательные выводы сейчас преждевременно, поскольку экспертиза ещё не завершена.