Обретение мощей Дмитрия Донского назвали духовной опорой для российских воинов

Обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского имеет особое духовное значение для России и российских военнослужащих. Об этом Life.ru заявил президент Благотворительного фонда поддержки возрождения русской церковной архитектуры «Иннотех XXI» Алексей Агапов после участия Владимира Путина в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля.

20 августа президент России прибыл в собор, где принял участие в молебном пении у мощей Дмитрия Донского. Богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого главе государства показали саркофаг князя и рассказали, как специалисты установили принадлежность обнаруженных останков. Сам Путин назвал обретение мощей «уникальным открытием».

«Мы с вами наблюдаем поистине великое событие для всего православного мира. Обретение мощей Святого Благоверного князя Дмитрия Донского имеет сакральный смысл для России и для всех, кому небезразлична судьба великой страны», — заявил Агапов.

Он напомнил, что Дмитрий Донской был не только правителем, но и полководцем, лично участвовавшим в сражениях вместе со своими воинами. Русская православная церковь канонизировала князя в 1988 году.

По мнению Агапова, поэтому особое значение нынешнее событие приобретает именно для российских военнослужащих.

«Огромное значение это событие имеет для наших бойцов на передовой. Пусть благословение от частицы святых мощей снизойдёт на каждого нашего солдата, офицера, всех, кто стоит на защите страны от недругов. Так было шестьсот лет назад, так будет и сейчас», — сказал собеседник Life.ru.

По словам Агапова, планируется также отправить частицу мощей Дмитрия Донского в зону боевых действий. Он заявил, что соответствующее решение принято по распоряжению президента и Патриарха. Отдельного официального сообщения Кремля или РПЦ об отправке частицы мощей на момент публикации не выходило.

Глава фонда также рассказал, что организация около четырёх лет занималась вопросом обретения мощей князя.

«Не всё было просто, мы встречали препятствия, но также мы увидели много думающих, верующих, любящих свою Родину людей, которые были готовы помогать с решением всех возникающих задач. Господь управил так, что мощи были обретены именно сейчас. В своё время. Тогда, когда это было нам всем необходимо», — отметил Агапов.

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