«Был как кость в горле»: Джабаров ответил Туску на слова о «Северных потоках»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал глупой позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по делу о подрыве «Северных потоков». По мнению сенатора, Варшава изначально была заинтересована в том, чтобы российский газ шёл в Европу через польскую территорию.

«Он говорит, что это нормально, потому что „Северные потоки“ не должны существовать. Пусть скажет это немецким обывателям, которые все эти годы пользовались поставками газа из России через „Северный поток“», — сказал Джабаров в беседе с Lenta.ru.

Сенатор считает, что для Польши газопроводы были «как кость в горле». По его версии, Варшаве было выгоднее получать доход от транзита российского газа через собственную территорию, тогда как маршруты по дну Балтийского моря лишали её части этих поступлений.

Поводом для реакции стали слова Туска о расследовании диверсии. Польский премьер заявил, что Германия не должна преследовать подозреваемых в подрыве газопроводов, и добавил, что, по его мнению, стыдиться следует тем, кто построил «Северные потоки», а не тем, кто вывел их из строя.

Взрывы на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года. Расследование в Германии продолжается, а фигуранты дела пока остаются подозреваемыми.

Ранее Life.ru рассказывал, что одного из подозреваемых в подрыве «Северных потоков» Владимира Журавлёва задержали в Хорватии во время съёмок голливудского фильма. Немецкие следователи считают, что он мог участвовать в установке взрывных устройств на газопроводах.