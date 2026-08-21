«Реверансы временные»: В СФ предрекли Зеленскому неприятный поворот после выборов в США

Отношение Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому после промежуточных выборов в конгресс США может заметно ухудшиться. Такое мнение высказала первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова.

Сенатор обратила внимание на сообщения американской прессы о том, что Трамп не разрешил Киеву использовать спутниковую связь Starlink для ударов украинских беспилотников вглубь российской территории. По её мнению, этот эпизод показывает реальное отношение главы Белого дома к дальнейшей военной эскалации.

Перминова считает, что нынешняя линия Трампа в отношении Киева во многом обусловлена предвыборной кампанией в США. После завершения борьбы за места в конгрессе, полагает она, американскому лидеру уже не потребуется демонстрировать прежнюю благосклонность к Зеленскому.

«Эти политические реверансы временные», — написала сенатор в своём канале на платформе Макс.

По мнению сенатора, Трамп воспринимает Зеленского как одно из препятствий на пути к мирному урегулированию из-за его требований продолжать военную поддержку и повышать ставки в конфликте.

Перминова также заявила, что на Западе накопилась усталость от постоянных запросов Киева на дополнительную помощь. Она предположила, что после ноябрьских выборов позиция Вашингтона в отношении Зеленского станет значительно жёстче.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2026 года. Американцам предстоит переизбрать весь состав Палаты представителей и около трети Сената.