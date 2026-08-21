Переживший покушение в Монако олигарх Ермолаев намекнул, кто за ним охотится
Вадим Ермолаев. Обложка © vadymiermolaiev.info
Украинский предприниматель Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, допустил, что Киев располагает сведениями о заказчиках преступления. Соответствующее интервью бизнесмена опубликовало агентство Bloomberg.
Ермолаев подчеркнул, что не собирается выдвигать бездоказательные обвинения. Вместе с тем он выразил уверенность, что руководство Главного управления разведки украинского Минобороны при желании могло бы без труда установить причастных к атаке.
По словам предпринимателя, за два месяца, прошедших с момента нападения, следствие так и не смогло идентифицировать исполнителей и организаторов. Ермолаев признался, что опасается: преступление в итоге останется нераскрытым.
Bloomberg отмечает, что полиция Монако допрашивала бизнесмена на протяжении четырёх суток. При этом контакт с украинскими правоохранительными органами у него состоялся лишь однажды.
Покушение на бизнесмена произошло 29 июня у входа в жилой дом на улице Луи Фролла. Это был первый в истории княжества случай атаки с использованием взрывного устройства. В результате пострадали сам Ермолаев, его 13-летний сын и спутница Анна Насобина. Женщина лишилась обеих ног, предприниматель вышел из комы только спустя несколько дней. Основной подозреваемой в закладке бомбы, начинённой поражающими элементами, была названа гражданка Украины Анастасия Березовская. Вскоре после инцидента её обнаружили мёртвой с огнестрельным ранением под Киевом. При этом бизнесмен полагает, что за нападением могли стоять сотрудники украинской военной разведки, действовавшие за деньги в интересах частного заказчика.
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