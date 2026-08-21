Украинский предприниматель Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, допустил, что Киев располагает сведениями о заказчиках преступления. Соответствующее интервью бизнесмена опубликовало агентство Bloomberg.

Ермолаев подчеркнул, что не собирается выдвигать бездоказательные обвинения. Вместе с тем он выразил уверенность, что руководство Главного управления разведки украинского Минобороны при желании могло бы без труда установить причастных к атаке.

По словам предпринимателя, за два месяца, прошедших с момента нападения, следствие так и не смогло идентифицировать исполнителей и организаторов. Ермолаев признался, что опасается: преступление в итоге останется нераскрытым.

Bloomberg отмечает, что полиция Монако допрашивала бизнесмена на протяжении четырёх суток. При этом контакт с украинскими правоохранительными органами у него состоялся лишь однажды.