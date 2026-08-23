Площадь пожара на складе в Петербурге уменьшилась до 20 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на территории складского комплекса в Санкт-Петербурге уменьшилась с 82 до 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице. В 15:09 мск ранг пожара понизили до номера II. Данных о пострадавших нет.