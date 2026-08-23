Площадь пожара на складе в Петербурге уменьшилась до 20 тысяч «квадратов»
Тушение пожара на складе в Петербурге. Обложка © «Макс» / МЧС Санкт-Петербурга
Площадь пожара на территории складского комплекса в Санкт-Петербурге уменьшилась с 82 до 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице. В 15:09 мск ранг пожара понизили до номера II. Данных о пострадавших нет.
«Происходит горение на площади 20 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Напомним, пожар на складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга изначально локализовали на площади в 82 тысячи «квадратов». Известно, что на территории хранились бумага и полимеры. Огонь угрожал распространиться на другие здания.
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