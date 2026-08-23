Первый танкер с бензином из Турции ожидают в России до конца августа
Танкер Wendrix. Обложка © vesselfinder / Gianluca Balloni
До конца августа ожидается поставка первой партии бензина из Турции в Россию. Об этом сообщает S&P Global Commodities at Sea (CAS).
По информации аналитиков, танкер Wendrix сейчас направляется из турецкого порта Мерсин в сторону РФ. По прогнозу CAS, судно должно прибыть в пункт назначения уже на следующей неделе.
Мерсин входит в число портов, которые Украина внесла в свои санкционные ограничения. Сам танкер Wendrix также попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Украины и Швейцарии.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о перераспределении дополнительных объёмов дизельного топлива. Речь идёт о партиях, которые изначально планировали отправить на экспорт. Теперь их направили на российский рынок.
Правительство рассчитывает на рост поставок бензина после окончания ремонтов на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. При этом импорт также рассматривают как один из способов поддержать стабильность внутреннего рынка. Объём зарубежных поставок будут корректировать в зависимости от уровня дефицита.
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