Первый танкер с бензином из Турции ожидают в России до конца августа

До конца августа ожидается поставка первой партии бензина из Турции в Россию. Об этом сообщает S&P Global Commodities at Sea (CAS).

По информации аналитиков, танкер Wendrix сейчас направляется из турецкого порта Мерсин в сторону РФ. По прогнозу CAS, судно должно прибыть в пункт назначения уже на следующей неделе.

Мерсин входит в число портов, которые Украина внесла в свои санкционные ограничения. Сам танкер Wendrix также попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Украины и Швейцарии.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о перераспределении дополнительных объёмов дизельного топлива. Речь идёт о партиях, которые изначально планировали отправить на экспорт. Теперь их направили на российский рынок.