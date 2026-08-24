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24 августа, 14:42

Найденная в Бангкоке студентка из Чебоксар сама вышла на связь с родственниками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adirach Toumlamoon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adirach Toumlamoon

Студентка из Чебоксар, которая пропала в Таиланде, вышла на связь с родственниками. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе чувашского главка МВД.

«Пропавшая девушке вышла на связь с родными по видеосвязи, сказала, что у неё всё хорошо», — говорится в сообщении.

Девушка заявила, что находится в Бангкоке. По словам собеседника РИА «Новости», во время разговора заявители убедились, что с ними разговаривает именно их 19-летняя родственница, и не заметили никаких тревожных моментов. Также студентка не просила денег или помощи. В ближайшее время её родители подадут в полицию заявление о прекращении розыска.

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Напомним, об исчезновении россиянки стало известно на днях. Девушка пропала после поездки в Азию, изначально она направилась в Китай как студентка. По данным Посольства РФ, наша соотечественница покинула территорию КНР в конце мая, после чего направилась в Таиланд. Сегодня стало известно, что её обнаружили в одной из жилых домов Бангкока. Установлено, что в отношении россиянки не совершалось никаких противоправных действий.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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