Найденная в Бангкоке студентка из Чебоксар сама вышла на связь с родственниками

Студентка из Чебоксар, которая пропала в Таиланде, вышла на связь с родственниками. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе чувашского главка МВД.

«Пропавшая девушке вышла на связь с родными по видеосвязи, сказала, что у неё всё хорошо», — говорится в сообщении.

Девушка заявила, что находится в Бангкоке. По словам собеседника РИА «Новости», во время разговора заявители убедились, что с ними разговаривает именно их 19-летняя родственница, и не заметили никаких тревожных моментов. Также студентка не просила денег или помощи. В ближайшее время её родители подадут в полицию заявление о прекращении розыска.