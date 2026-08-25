Жители Киева связывают протесты в поддержку экс-главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова с интересами США, рассказала переехавшая в Россию до начала СВО киевлянка, которая продолжает общаться со знакомыми на родине.

По её словам, сам Фёдоров появлялся на митингах лишь несколько раз, после чего перестал их посещать. При этом среди киевлян обсуждают версию, что в США поддержали его требование провести выборы, хотя в возможность самого голосования пока верят немногие.

Собеседница kp.ru отметила, что украинцы старшего возраста воспринимают происходящее как часть борьбы за влияние на страну. По их мнению, Владимир Зеленский не препятствует протестам, поскольку понимает, какие внешние силы могут стоять за их организацией.

Ситуацию также связывают с противоречиями между США, Великобританией и ЕС из-за политического влияния и финансовых потоков на Украине. По оценке киевлянки, Зеленский пока пытается маневрировать между этими центрами силы.