«Много вопросов»: Фёдорова вызвали на ковёр в Раду в рамках дела Миндича
Экс-министра обороны Фёдорова вызвали в комиссию Рады по борьбе с коррупцией
Михаил Фёдоров. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Федоров
Глава временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования возможных нарушений в оборонной сфере Алексей Гончаренко* вызвал бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова на заседание комиссии.
Как следует из опубликованного документа, Фёдорова пригласили 31 августа в Киев для дачи объяснений в рамках изучения информации о масштабной антикоррупционной операции «Мидас», о которой сообщало Национальное антикоррупционное бюро Украины ещё в ноябре 2025 года. Его фигурантами и стал Тимур Миндич (позывной «Карлсон») — бизнесмен, совладелец студии «Квартал-95». Именно из-за этого дела после обысков лишился поста руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
«У комиссии появилось очень много вопросов к Михаилу. Хочется получить ответы», — написал Гончаренко*.
В документе отмечается, что комиссия занимается установлением возможных фактов нарушений антикоррупционного законодательства, а также изучает решения и действия органов власти, связанные с использованием государственных средств и ресурсов во время военного положения. Причины вызова Федорова и перечень конкретных вопросов к нему в документе не раскрываются.
Ранее Михаил Фёдоров заверил, что украинцам рано или поздно станут известны имена коррупционеров — из журналистских расследований, уголовных дел или других источников. При этом бывший министр обороны заявил о некоей «домашней работе» в данном направлении.
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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов