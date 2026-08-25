«Много вопросов»: Фёдорова вызвали на ковёр в Раду в рамках дела Миндича

Глава временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования возможных нарушений в оборонной сфере Алексей Гончаренко* вызвал бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова на заседание комиссии.

Как следует из опубликованного документа, Фёдорова пригласили 31 августа в Киев для дачи объяснений в рамках изучения информации о масштабной антикоррупционной операции «Мидас», о которой сообщало Национальное антикоррупционное бюро Украины ещё в ноябре 2025 года. Его фигурантами и стал Тимур Миндич (позывной «Карлсон») — бизнесмен, совладелец студии «Квартал-95». Именно из-за этого дела после обысков лишился поста руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«У комиссии появилось очень много вопросов к Михаилу. Хочется получить ответы», — написал Гончаренко*.

В документе отмечается, что комиссия занимается установлением возможных фактов нарушений антикоррупционного законодательства, а также изучает решения и действия органов власти, связанные с использованием государственных средств и ресурсов во время военного положения. Причины вызова Федорова и перечень конкретных вопросов к нему в документе не раскрываются.

Ранее Михаил Фёдоров заверил, что украинцам рано или поздно станут известны имена коррупционеров — из журналистских расследований, уголовных дел или других источников. При этом бывший министр обороны заявил о некоей «домашней работе» в данном направлении.

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