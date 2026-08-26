Десять пострадавших при пожаре на Амурском ГХК привезли в больницу Благовещенска

Десять человек, пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, доставили в Амурскую областную клиническую больницу в Благовещенске. Об этом сообщили представители медучреждения.

«Доставлены 10 пациентов, никто не умер», — приводит РИА «Новости» комментарий областной больницы.

В больнице пострадавших направили в ожоговое и другие профильные отделения. Среди пациентов есть люди с тяжёлыми травмами.