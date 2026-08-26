Десять пострадавших при пожаре на Амурском ГХК привезли в больницу Благовещенска
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Десять человек, пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, доставили в Амурскую областную клиническую больницу в Благовещенске. Об этом сообщили представители медучреждения.
«Доставлены 10 пациентов, никто не умер», — приводит РИА «Новости» комментарий областной больницы.
В больнице пострадавших направили в ожоговое и другие профильные отделения. Среди пациентов есть люди с тяжёлыми травмами.
Как писал Life.ru, пожар произошёл 25 августа на вспомогательном участке установки пиролиза Амурского ГХК. Всего медицинская помощь понадобилась 146 пострадавшим. Три человека погибли. После происшествия на Амурском газохимическом комплексе следственные органы возбудили уголовное дело. Специальная комиссия устанавливает причины пожара.
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