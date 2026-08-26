Суд Уфы отказался арестовать мэра Ратмира Мавлиева

Суд в Уфе отказался ужесточить меру пресечения мэру города Ратмиру Мавлиеву. Следствие требовало отправить чиновника, подозреваемого в получении взятки и превышении полномочий, в СИЗО, однако инстанция оставила запрос без удовлетворения.

В ходе заседания судья огласил постановление: «Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу в отношении обвиняемого Мавлиева». Теперь управленец продолжит находиться под прежними ограничениями.

Ключевым фактором стали показания инспектора Уголовно-исполнительной инспекции. Куратор, отвечающий за контроль соблюдения предписаний, подтвердил, что фигурант дела добросовестно выполняет все требования, включая домашний режим. Нарушений со стороны градоначальника не зафиксировано.

Защита подтвердила актуальность текущего статуса. Адвокат Марат Самойлов уточнил, что действующая мера пресечения сохранит силу до 28 августа.

В ближайшее время ситуация останется без изменений. Дальнейшие процессуальные действия будут зависеть от хода расследования уголовного дела.