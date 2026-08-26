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Регион
26 августа, 12:02

ВСУ изменили интенсивность атак после двух суток затишья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Marykor

Украинские войска возобновили массированные налёты беспилотников на российские регионы, задействовав более 400 аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Архангел спецназа».

Перед этим интенсивность атак оставалась пониженной на протяжении почти двух суток. Затем ВСУ вновь нарастили активность, выбрав в качестве приоритетных целей объекты в Тамбовской и Нижегородской областях. По данным авторов канала, помимо этих регионов, предпринимались попытки нанести удары по Крыму и Липецкой области.

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Напомним, ночью 26 августа украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске, два человека получили ранения. У 19-летнего юноши диагностировали сотрясение мозга, у 49-летней женщины — перелом пальца. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь. Избежать серьёзных последствий удалось благодаря оперативной эвакуации сотрудников ночной смены и чёткой работе всех служб. Всего в сторону объекта было запущено 19 дронов. Силы ПВО и мобильные огневые группы «БАРС-Тамбов» уничтожили 16 аппаратов, три дрона достигли здания склада.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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