AP насчитало 28 американцев в тюрьмах России

Освобождение американского морпеха Роберта Гилмана актуализировало вопрос о положении других граждан США, имеющих тяжёлые заболевания и находящихся в местах лишения свободы в РФ, сообщает Associated Press. Гилман, работавший преподавателем в Массачусетсе, был арестован в 2022 году по обвинению в нападении на сотрудника полиции. Госдепартамент США квалифицировал его задержание как неправомерное, в то время как родственники осужденного настаивали на его полной невиновности.

По словам Эрика Лебсона из компании Global Reach, перед самым освобождением Гилман 47 дней находился в состоянии диссоциативного ступора. В этот период его принудительно кормили через зонд, приковав к больничной койке. В свою очередь, Пол Уилан, отсидевший более пяти лет в РФ по обвинению в шпионаже (которое Вашингтон считает сфабрикованным), отметил, что суровые условия содержания — это осознанная стратегия давления. По его словам, заключенным намеренно создают худшие условия, чем у рядовых граждан, как дополнительную меру наказания.

В настоящее время в заключении остаются и другие американцы. Так, Чак Циммерман, осужденный на пять лет за перевозку оружия, страдает от острых болей в желудке, а Ольга Джезлер, задержанная в 2022 году из-за капсул с CBD, нуждается в лечении эндометриоза и растущей кисты.