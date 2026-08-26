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26 августа, 14:26

AP насчитало 28 американцев в тюрьмах России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras

Освобождение американского морпеха Роберта Гилмана актуализировало вопрос о положении других граждан США, имеющих тяжёлые заболевания и находящихся в местах лишения свободы в РФ, сообщает Associated Press. Гилман, работавший преподавателем в Массачусетсе, был арестован в 2022 году по обвинению в нападении на сотрудника полиции. Госдепартамент США квалифицировал его задержание как неправомерное, в то время как родственники осужденного настаивали на его полной невиновности.

По словам Эрика Лебсона из компании Global Reach, перед самым освобождением Гилман 47 дней находился в состоянии диссоциативного ступора. В этот период его принудительно кормили через зонд, приковав к больничной койке. В свою очередь, Пол Уилан, отсидевший более пяти лет в РФ по обвинению в шпионаже (которое Вашингтон считает сфабрикованным), отметил, что суровые условия содержания — это осознанная стратегия давления. По его словам, заключенным намеренно создают худшие условия, чем у рядовых граждан, как дополнительную меру наказания.

В настоящее время в заключении остаются и другие американцы. Так, Чак Циммерман, осужденный на пять лет за перевозку оружия, страдает от острых болей в желудке, а Ольга Джезлер, задержанная в 2022 году из-за капсул с CBD, нуждается в лечении эндометриоза и растущей кисты.

Передача Гилмана США может сказаться на переговорах по Украине, заявил политолог
Передача Гилмана США может сказаться на переговорах по Украине, заявил политолог

Напомним, ранее Россия освободила бывшего морпеха Роберта Гилмана, который отбывал наказание с 2022 года. Американец уже вернулся на родину. Госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил Россию за освобождение осуждённого.

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Наталья Демьянова
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