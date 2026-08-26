Москвичей спросят о возвращении памятника Пушкину на старое место

Москвичам предложат высказаться о возвращении памятника Александру Пушкину на его историческое место у Тверского бульвара. Именно этот вопрос выбрали для тестирования столичной системы электронного голосования, которое состоится 28 августа, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Инициативу о переносе монумента ранее выдвинул режиссёр и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Его предложение передали в Общественный штаб, где решили использовать тему во время проверки системы перед сентябрьскими выборами.

Сейчас памятник Пушкину стоит на Пушкинской площади. Однако первоначально его установили примерно в ста метрах от нынешней точки — в начале Тверского бульвара напротив Страстного монастыря.

«Мы в Общественном штабе считаем, что это очень интересный для москвичей вопрос. Ведь первоначально монумент был установлен на Тверском бульваре лицом к Страстному монастырю — примерно в ста метрах от той точки, где он располагается сегодня», — рассказал глава штаба Вадим Ковалёв.

Памятник работы скульптора Александра Опекушина торжественно открыли 6 июня 1880 года на Страстной площади. На церемонии присутствовал Фёдор Достоевский, который вскоре после открытия произнёс знаменитую речь о Пушкине.

На противоположную сторону Тверской улицы монумент перенесли в 1950 году. Он занял место напротив бульвара, где до сноса Страстного монастыря располагалась его колокольня. Сам памятник при этом развернули на 180 градусов.

Михалков считает, что возвращение скульптуры на первоначальное место позволило бы восстановить историческую композицию площади. Однако голосование 28 августа проводится прежде всего как проверка электронной системы — формального решения о переносе памятника по его итогам автоматически принято не будет.

Принять участие в тестировании москвичи смогут как онлайн, так и на участках. Общественный штаб намерен проверить работу системы и удобство её использования перед выборами депутатов Государственной думы и муниципальных депутатов района Щукино.

Основное голосование в Москве пройдёт с 18 по 20 сентября. В столице будет использоваться собственная система дистанционного электронного голосования, а на избирательных участках установят терминалы электронного голосования.

Ранее Life.ru рассказывал историю памятника Пушкину в Москве. Монумент появился на Страстной площади в 1880 году после многолетнего сбора пожертвований и стал одним из самых узнаваемых памятников столицы.