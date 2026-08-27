«Эскалация жестокости»: Военэксперт рассказал, зачем ВСУ усиливают атаки по мирным жителям

Удары ВСУ по гражданскому транспорту могут быть не случайностью, а способом запугивания населения. Военный эксперт Евгений Михайлов полагает, что операторы дронов получают конкретные задачи атаковать мирные объекты, а специалист по беспилотным системам Сергей Товкач связал такие эпизоды с отсутствием подходящих военных целей. Об этом пишет «Царьград».

Поводом для оценки стал удар по рейсовому автобусу Лисичанск — Стаханов на трассе Золотое — Первомайск в ЛНР. В салоне находились 15 человек. Восемь погибли на месте, ещё одна 20-летняя пассажирка скончалась в больнице. Несколько человек получили ранения.

«То есть это такая эскалация жестокости, демонстрация России, что киевский режим готов идти до конца», — заявил Михайлов.

Отдельно Товкач оценил украинские крылатые ракеты «Фламинго». По его мнению, конструкция соответствует уровню технологий прошлых десятилетий, поэтому боеприпас сравнительно легко обнаруживается радиолокационными средствами и становится удобной целью для ПВО. Эксперт также утверждает, что при дальних пусках ракеты пока демонстрировали низкую результативность.

В последние дни российские военные неоднократно сообщали о перехватах «Фламинго». В Курской области одну такую ракету удалось поразить пулемётным огнём, а Минобороны РФ позднее показало удар по площадке её запуска в Харьковской области.

Ранее Life.ru сообщал, что после атаки на автобус в ЛНР ООН призвала прекратить удары по гражданскому населению и инфраструктуре, назвав подобные действия грубым нарушением международного гуманитарного права. Впрочем, вряд ли Киев к этому прислушивается.

Напомним, что девять человек стали жертвами атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР. Рейсовый транспорт следовал по маршруту «Лисичанск — Стаханов» и в момент удара находился на участке трассы между Золотым и Первомайском. Всего в салоне ехали 15 человек. После произошедшего Следственный комитет возбудил дело о теракте.