Кремль не дал ответа о встрече Ушакова с Галлахером в России

Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о встрече помощника президента России Юрия Ушакова с секретарём Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером. Данное заявление пресс-секретарь главы государства сделал на брифинге.

На соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля поинтересовался, кто именно анонсировал данную встречу, и добавил, что никаких официальных заявлений по этому поводу не делалось.

«А кем она была анонсирована? Здесь без комментариев. Никаких анонсов на этот счёт мы не делали», — ответил Песков.