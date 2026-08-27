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Регион
27 августа, 09:33

Кремль не дал ответа о встрече Ушакова с Галлахером в России

Юрий Ушаков и Пол Ричард Галлахер. Обложка © ТАСС / Юрий Гончар, Сергей Булкин

Юрий Ушаков и Пол Ричард Галлахер. Обложка © ТАСС / Юрий Гончар, Сергей Булкин

Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о встрече помощника президента России Юрия Ушакова с секретарём Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером. Данное заявление пресс-секретарь главы государства сделал на брифинге.

На соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля поинтересовался, кто именно анонсировал данную встречу, и добавил, что никаких официальных заявлений по этому поводу не делалось.

«А кем она была анонсирована? Здесь без комментариев. Никаких анонсов на этот счёт мы не делали», — ответил Песков.

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Напомним, источник в Ватикане сообщал, что глава дипломатической службы Святого престола посетил Москву, где пробудет до 28 августа. Входе поездки Галлахер провёл переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также встретился с представителем Московского патриархата митрополитом Антонием. Программа визита также предусматривала встречу с помощником президента Юрием Ушаковым. Кроме того, на на четверг были запланированы мероприятия с католической общиной. Песков также ранее заявлял, что украинский вопрос, вероятно, будет обсуждаться на переговорах.

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Юлия Сафиулина
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