Захарова: «Фрея» не спасёт от дыры в бюджете Минобороны Украины
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Запущенный «коалицией желающих» проект противоракетной обороны «Фрея» не сможет компенсировать многомиллиардный дефицит бюджета украинского Минобороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По её словам, Великобритания и Франция форсируют программу на фоне низкой эффективности украинской ПВО и изменения риторики президента США Дональда Трампа по вопросу поставок ракет для комплексов Patriot.
«Всё это не способно компенсировать дефицит бюджета украинского Минобороны, который приблизился к 27 миллиардам долларов», — подчеркнула Захарова.
Проект FREYA был представлен в июле в рамках инициативы по созданию общей европейской противоракетной системы. Франция заявляла, что программа должна объединить разработки и промышленный потенциал нескольких стран для ускорения усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины.
В «коалицию желающих» входят десятки государств, а ключевую роль в её работе играют Великобритания и Франция. В июле Украина и девять европейских стран также объявили о создании отдельной коалиции по развитию противобаллистической обороны.
Финансовые проблемы украинского военного ведомства проявились ещё до запуска «Фреи». Как писал Life.ru, к августу Минобороны Украины уже израсходовало средства, заложенные в бюджет до конца 2026 года, из-за чего образовались дополнительные «пробелы» в финансировании. Одновременно Киев столкнулся с нехваткой внешней поддержки: из запланированных на этот год $49 млрд международной помощи Украина получила менее $13 млрд. В Верховной раде также признавали, что денег на выплаты военнослужащим ВСУ до конца года не хватает.
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