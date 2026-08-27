Захарова: «Фрея» не спасёт от дыры в бюджете Минобороны Украины

Запущенный «коалицией желающих» проект противоракетной обороны «Фрея» не сможет компенсировать многомиллиардный дефицит бюджета украинского Минобороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По её словам, Великобритания и Франция форсируют программу на фоне низкой эффективности украинской ПВО и изменения риторики президента США Дональда Трампа по вопросу поставок ракет для комплексов Patriot.

«Всё это не способно компенсировать дефицит бюджета украинского Минобороны, который приблизился к 27 миллиардам долларов», — подчеркнула Захарова.

Проект FREYA был представлен в июле в рамках инициативы по созданию общей европейской противоракетной системы. Франция заявляла, что программа должна объединить разработки и промышленный потенциал нескольких стран для ускорения усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

В «коалицию желающих» входят десятки государств, а ключевую роль в её работе играют Великобритания и Франция. В июле Украина и девять европейских стран также объявили о создании отдельной коалиции по развитию противобаллистической обороны.