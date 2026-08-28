Простой мужик с обложки Time: Кем на самом деле был Алексей Стаханов и как появился знаменитый рекорд

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года забойщик Алексей Стаханов за 5 часов 45 минут нарубил 102 тонны угля при норме около семи тонн. Его результат более чем в 14 раз превысил установленную норму и дал название стахановскому движению, которое вскоре распространилось далеко за пределы шахт.

Но история сложнее знакомой формулы «один шахтёр добыл 102 тонны». Стаханов действительно работал отбойным молотком и действительно показал выдающийся результат, однако рекордная смена была заранее подготовленным производственным экспериментом, а рядом с ним работали крепильщики. Главным открытием оказалась не сверхчеловеческая физическая сила, а новая организация труда.

В 2026 году эта история особенно символична: День шахтёра отмечается 30 августа, а следующей ночью исполняется 91 год знаменитому рекорду Стаханова.

Кто такой Алексей Стаханов

Алексей Григорьевич Стаханов — советский шахтёр и новатор угольной промышленности, имя которого стало названием одного из самых известных трудовых движений XX века.

Он родился 3 января 1906 года по новому стилю — 21 декабря 1905 года по старому в деревне Луговая Орловской губернии. В Донбасс Стаханов приехал в 1920-е годы и с 1927 года работал на шахте «Центральная-Ирмино». Начинал с менее квалифицированных шахтёрских профессий, затем освоил отбойный молоток, а с 1933 года работал забойщиком.

То есть к моменту рекорда Стаханов не был случайным человеком, которого руководство впервые отправило в забой ради красивой газетной истории. Он уже несколько лет работал под землёй, прошёл обучение и хорошо владел техникой.

Алексей Стаханов: краткая биография

3 января 1906 года: Родился в Орловской губернии 1927 год: Начал работать на шахте «Центральная-Ирмино» 1933 год: Стал забойщиком на отбойном молотке 30–31 августа 1935 года: Нарубил 102 тонны угля за 5 часов 45 минут 1935 год: Его имя дало название стахановскому движению декабрь 1935 года: Появился на обложке американского журнала Time 1936 год: Начал учёбу в Промышленной академии в Москве 1941–1942 годы: Руководил шахтой в Караганде 1970 год: Получил звание Героя Социалистического Труда 5 ноября 1977 года: Умер в Торезе

Как Алексей Стаханов установил рекорд в 102 тонны угля

До знаменитой смены организация работы в забое выглядела иначе. Забойщику приходилось не только рубить уголь отбойным молотком, но и периодически отвлекаться на крепление выработки. Пока шахтёр занимался крепями, дорогостоящий пневматический инструмент фактически простаивал.

Почему Алексей Стаханов смог добыть 102 тонны угля за 5 часов 45 минут: рекорд стал возможен благодаря разделению труда — забойщик непрерывно рубил уголь, пока два крепильщика укрепляли выработку. Инфографика © Life.ru

Идея заключалась в разделении операций: один человек непрерывно рубит уголь, а другие работники идут вслед за ним и занимаются креплением свода.

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года эксперимент решили проверить на практике. Вместе со Стахановым под землю спустились два крепильщика — Гаврила Щиголев и Тихон Борисенко, начальник участка Николай Машуров, парторг Константин Петров и представитель местной газеты.

Стаханов практически всю смену занимался одной операцией — работал отбойным молотком. Крепильщики освобождали его от другой необходимой работы.

Именно благодаря этому за 5 часов 45 минут удалось получить 102 тонны угля.

Рекорд Стаханова в цифрах

Дата: ночь с 30 на 31 августа 1935 года.

ночь с 30 на 31 августа 1935 года. Шахта: «Центральная-Ирмино» в Донбассе.

«Центральная-Ирмино» в Донбассе. Продолжительность работы: 5 часов 45 минут.

5 часов 45 минут. Обычная норма забойщика: около 7 тонн.

около 7 тонн. Результат Стаханова: 102 тонны.

102 тонны. Превышение нормы: более чем в 14 раз.

более чем в 14 раз. Главное изменение: разделение работы забойщика и крепильщиков.

Стаханов действительно добыл 102 тонны один?

Нет — если под словом «один» понимать работу вообще без помощи других людей.

Стаханов непосредственно рубил уголь отбойным молотком, однако параллельно с ним работали два крепильщика. Без них ему пришлось бы останавливаться и самостоятельно укреплять выработку, как это делалось при прежней организации труда.

Поэтому исторически точнее говорить: Стаханов нарубил 102 тонны угля в рамках специально организованной смены, в которой труд забойщика и крепильщиков был разделён. Именно показатель работы забойщика записали на Стаханова.

Это важная деталь, потому что она одновременно разрушает два популярных мифа.

С одной стороны, неверно представлять рекорд как результат исключительно невероятной физической силы одного человека. С другой — участие помощников само по себе не означает, что 102 тонны были выдуманы. Смысл эксперимента как раз и заключался в том, чтобы изменить технологию организации труда и проверить, насколько больше сможет дать отбойный молоток, если забойщик перестанет отвлекаться.

Имя Алексея Стаханова стало символом ударного труда в СССР, а после его рекорда по всей стране возникло стахановское движение. Фото © возродимдонбасс.рф

Был ли рекорд Стаханова постановочным или фальшивым

Знаменитая смена не была обычным рабочим днём. Её действительно подготовили заранее: организацию работы изменили, подобрали крепильщиков, а в шахту спустились руководители и журналист, чтобы зафиксировать результат.

Поэтому называть произошедшее совершенно спонтанным «трудовым чудом» неправильно.

Но и утверждение, что Стаханов вообще не устанавливал никакого рекорда, слишком упрощает историю. Источники подтверждают и саму смену, и принцип разделения труда, который позволил резко увеличить производительность. Эксперимент показал, что при существовавшей норме оборудование и рабочее время использовались не максимально эффективно.

То есть рекорд был подготовленным производственным экспериментом, а не одиночным экспромтом. Но именно организационное новшество и было его главным содержанием.

Стахановское движение быстро вышло за пределы одной шахты: передовики производства появились в угольной промышленности и других отраслях СССР. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В чём на самом деле заключался секрет рекорда Стаханова

Главная инновация звучит довольно современно: убрать у специалиста побочные операции и дать ему непрерывно выполнять ту работу, в которой он наиболее производителен.

До эксперимента забойщик:

рубил уголь; останавливался; занимался креплением; снова возвращался к отбойному молотку.

Во время рекордной смены Стаханов почти непрерывно рубил уголь, а крепление выполняли другие рабочие.

Поэтому рекорд Стаханова оказался одновременно и личным достижением квалифицированного шахтёра, и результатом новой организации производственного процесса.

Именно этот момент часто теряется в коротких пересказах истории.

Почему именно Стаханов стал знаменитым

Ударники и рационализаторы существовали в СССР и до августа 1935 года. Более того, после первого рекорда Стаханова его результат начали очень быстро превосходить другие шахтёры.

Но именно смена 30–31 августа получила огромную газетную известность. Через несколько месяцев движение передовиков производства уже называли стахановским, а слово «стахановец» вошло в повседневный язык.

Популярность Стаханова вышла далеко за пределы СССР: в декабре 1935 года его портрет появился на обложке американского журнала Time.

Сам шахтёр фактически превратился из рабочего в публичный символ новой системы организации труда.

В декабре 1935 года Алексей Стаханов появился на обложке американского журнала Time — известность советского шахтёра к тому моменту вышла далеко за пределы СССР. Фото © wikipedia.org

Что такое стахановское движение

Стахановское движение — массовое движение работников СССР за повышение производительности труда, которое возникло после рекорда Алексея Стаханова в 1935 году.

Стахановцы стремились осваивать новую технику, менять организацию производства и значительно перевыполнять установленные нормы. Движение быстро вышло за пределы угольной промышленности: свои стахановцы появились среди металлургов, железнодорожников, машиностроителей, текстильщиков и работников других отраслей.

Отсюда и сохранившееся до наших дней выражение «работать по-стахановски» — работать особенно интенсивно и существенно перевыполнять норму.

Правда ли, что настоящее имя Стаханова было Андрей

Одна из самых популярных легенд гласит, что шахтёра на самом деле звали Андреем Стахановым, а имя Алексей появилось после ошибки газеты «Правда». По этой версии, исправлять главную советскую газету не стали и Стаханову якобы просто поменяли документы.

Однако надёжно подтверждённым этот сюжет считать нельзя.

Дочь шахтёра Виолетта Стаханова рассказывала, что её отца всегда звали Алексеем. Есть и ещё один аргумент: дети Стаханова от первого брака, родившиеся до знаменитой смены 1935 года, носили отчества Алексеевич и Алексеевна.

Поэтому версия о том, что газета случайно «переименовала» Андрея Стаханова в Алексея, остаётся красивой легендой, но не доказанным историческим фактом.

После знаменитого рекорда Алексей Стаханов стал одним из символов советской промышленности и продолжил работать в угольной отрасли уже на руководящих и административных должностях. Фото © Л.Самсонов /Фотохроника ТАСС

Что произошло со Стахановым после рекорда

После 1935 года жизнь Стаханова изменилась полностью. Он стал одной из самых известных фигур советской промышленности, начал учиться в Промышленной академии в Москве и занял административные должности.

В годы Великой Отечественной войны Стаханов руководил шахтой в Караганде, позднее работал в структурах угольной промышленности. В 1957 году он вернулся в Донбасс, где занимал инженерно-административные должности.

В 1970 году Алексею Стаханову присвоили звание Героя Социалистического Труда. Он умер 5 ноября 1977 года в возрасте 71 года.

Получается парадокс: человек, чьё имя стало синонимом невероятной выработки в шахте, большую часть последующей профессиональной жизни уже не был обычным забойщиком.

Как рекорд Стаханова связан с Днём шахтёра

Связь практически прямая.

Рекорд был установлен в ночь с 30 на 31 августа 1935 года. В 1947 году в СССР учредили профессиональный праздник День шахтёра и закрепили его за последним воскресеньем августа. Впервые праздник отметили 29 августа 1948 года.

Поэтому конец августа для угольной отрасли оказался связан сразу с двумя историческими сюжетами — профессиональным праздником горняков и знаменитой рекордной сменой.

В 2026 году День шахтёра приходится на 30 августа, ровно накануне годовщины рекорда Стаханова.

Не только Стаханов: «Фронт под землёй» и женщины-шахтёры

История Стаханова стала одной из самых известных страниц шахтёрской летописи, но за громкими рекордами легко потерять тысячи других людей, труд которых не сопровождался газетными заголовками.

Именно этому посвящён специальный проект Life.ru «Фронт под землёй: неизвестный подвиг женщин-шахтёров» — о женщинах, которые во время Великой Отечественной войны заменили ушедших на фронт мужчин и спустились в забои.

Проект сознательно сопоставляет знаменитые 102 тонны Стаханова за 5 часов 45 минут с совсем другим типом подвига. У женщин военного времени часто не было одного рекордного вечера: им приходилось работать под землёй по 10–12 часов, в холоде, сырости и при постоянной угрозе обвала — день за днём.

Уже с июля по декабрь 1941 года число женщин на шахтах Кузбасса выросло с 11,6 до 15,9 тысячи, причём 2619 женщин работали непосредственно в забоях.

Среди героинь спецпроекта — Ванда Барсукова, одна из первых женщин-навалоотбойщиц Воркуты, выполнявшая 139% нормы; Александра Леонова, показывавшая результат до 329% сменной нормы; Мария Косогорова, возглавившая шахту «Зиминка-Капитальная» и сама спускавшаяся под землю с отбойным молотком. В 1942 году её предприятие признали лучшей шахтой Советского Союза.

Так история шахтёрского труда выглядит полнее: рядом с именем, которое знала вся страна, были тысячи людей, чьи рекорды складывались не из одной легендарной смены, а из ежедневной работы под землёй.

Почему Алексей Стаханов вошёл в историю

Стаханов вошёл в историю не просто потому, что оказался физически сильнее остальных шахтёров.

Его знаменитые 102 тонны угля стали доказательством того, насколько сильно производительность может зависеть от организации работы. Смена была заранее подготовлена, Стаханов трудился не в одиночку, рядом работали крепильщики — и именно разделение операций позволило добиться цифры, которая потрясла страну.

После этого конкретный шахтёр превратился в символ. Его фамилия дала название массовому движению, слову «стахановец» и выражению «работать по-стахановски».

И спустя более девяти десятилетий главный факт истории остаётся тем же: рекорд Стаханова был не только историей о человеке с отбойным молотком, но прежде всего историей о том, как изменение самого процесса работы позволило получить результат, прежде казавшийся невозможным.

Частые вопросы об Алексее Стаханове

Какой рекорд установил Алексей Стаханов?

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года Алексей Стаханов за 5 часов 45 минут нарубил 102 тонны угля при норме около семи тонн на забойщика.

Во сколько раз Стаханов перевыполнил норму?

Результат в 102 тонны превышал семитонную норму более чем в 14 раз.

Стаханов добыл 102 тонны угля один?

Стаханов непосредственно работал отбойным молотком, но не находился в забое один. Два крепильщика занимались укреплением выработки, благодаря чему забойщик мог практически непрерывно рубить уголь.

Был ли рекорд Стаханова настоящим?

Сама смена и результат зафиксированы историческими источниками. Однако рекорд был заранее подготовленным производственным экспериментом с изменённой организацией труда, поэтому сравнивать его с обычной сменой без этого уточнения некорректно.

Почему рекорд назвали стахановским?

После достижения Стаханова опыт повышения производительности начали распространять на других предприятиях. Массовое движение работников-передовиков получило название стахановского, а его участников стали называть стахановцами.

Правда ли, что Стаханова на самом деле звали Андреем?

Такая легенда существует, но убедительных подтверждений ей нет. Дочь Стаханова её отрицала, а дети шахтёра, родившиеся ещё до знаменитого рекорда, уже носили отчества Алексеевич и Алексеевна.

Когда умер Алексей Стаханов?

Алексей Стаханов умер 5 ноября 1977 года. Ему был 71 год.

Как Стаханов связан с Днём шахтёра?