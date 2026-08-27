Сыну доцента МГУ предъявили обвинение в убийстве матери

Следственный комитет официально выдвинул обвинение в адрес наследника доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой. Молодого человека подозревают в причастности к убийству собственной матери.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.