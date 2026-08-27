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27 августа, 13:57

Сыну доцента МГУ предъявили обвинение в убийстве матери

Анна Каменева. Обложка © audit.msu.ru

Анна Каменева. Обложка © audit.msu.ru

Следственный комитет официально выдвинул обвинение в адрес наследника доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой. Молодого человека подозревают в причастности к убийству собственной матери.

Согласно версии следствия, речь идёт о деянии, совершённом «группой лиц».

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Напомним, в Подмосковье была найдена убитой вдова бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева Анна Каменева. Тело 43-летней женщины обнаружили в её доме в деревне Жуковка. У неё было перерезано горло, на месте преступления нашли травматический пистолет, гильзы, следы крови и испачканное полотенце. Были задержаны 17-летний сын погибшей и 18-летний друг молодого человека. Обстоятельства убийства и роль каждого из задержанных сейчас устанавливаются.

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Оксана Попова
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