В Барселоне прошла акция против ударов дронов ВСУ по мирным жителям России

Представители антифашистского движения Испании провели на пляже в Барселоне акцию против ударов украинских беспилотников по мирным жителям России. Участники легли на песок, изображая погибших, и развернули плакаты с призывами прекратить финансирование атак, пишет Metro.

Как рассказал изданию представитель движения Хосе Вега, перформанс был посвящён в том числе трагедии в Геленджике. Активисты хотели напомнить прохожим о мирных жителях и семьях, которые становятся жертвами ударов беспилотников.

На одном из плакатов участники заявили, что европейские налоги используются Украиной для покупки беспилотников. Ещё один лозунг содержал требование прекратить гибель невинных людей за счёт средств европейских налогоплательщиков. Фотографии с места акции Metro предоставили сами гражданские активисты-антифашисты.

Акция в Барселоне отсылает к событиям 3 августа в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Тогда в результате атаки украинских беспилотников погибли семь человек, ещё 58 пострадали. Раненых доставляли в больницы Краснодара и Новороссийска, часть пациентов находилась в тяжёлом состоянии. Позднее стало известно, что одной из погибших была пятилетняя дочь участника СВО, получившая осколочные ранения во время отдыха на побережье. Даже спустя две недели после атаки семеро пострадавших продолжали лечение в стационарах.