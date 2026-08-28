В Ярославле из-за атаки БПЛА ВСУ закрыли два детских сада

В Ярославле временно приостановили работу детские сады № 98 и № 28 из-за ликвидации последствий беспилотной атаки. Воспитанники переведены в другие детские сады города. Информацию опубликовал в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев.

«В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения», — написал он.