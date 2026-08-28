В Ярославле из-за атаки БПЛА ВСУ закрыли два детских сада
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В Ярославле временно приостановили работу детские сады № 98 и № 28 из-за ликвидации последствий беспилотной атаки. Воспитанники переведены в другие детские сады города. Информацию опубликовал в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев.
«В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения», — написал он.
Ранее дроны ВСУ повредили пятиэтажку, детский сад и более 15 машин в Севастополе. Пострадали 4 человека. У пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Ещё двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. Открытое горение в жилом доме на пятом этаже полностью ликвидировано, сейчас проводится проливка конструкций. На базе детского сада развёрнут ПВР.
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