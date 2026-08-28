Жених растерзанной медведем девушки не пришёл на поминки и не вышел на связь

Прошло девять дней с момента гибели 29-летней Снежаны в результате нападения медведя на Алтае. Однако её жених, который был рядом в ту роковую ночь, так и не появился на поминках и не вышел на связь с семьёй погибшей, пишет «КП-Новосибирск».

Отец девушки Антон рассказал, что последний раз они видели молодого человека на похоронах. Он не подошёл к родственникам, не попросил прощения. С тех пор семья не получала от него ни звонков, ни сообщений. Отец заявил, что после такого молчания они не считают его частью своей жизни.

Напомним, трагедия в окрестностях Артыбаша произошла 19 августа — хищник пробрался в туристическую палатку, выволок наружу отдыхающую из Новосибирской области и насмерть загрыз её. Родители погибшей винят во всём жениха дочери. Во время нападения он не пытался защитить девушку, а испугался и убежал. После этого инцидента в районе алтайского поселка застрелили пять медведей — в рамках мер безопасности местные власти приняли решение ликвидировать потенциально опасных зверей, обитающих поблизости.