Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 08:15

Жених растерзанной медведем девушки не пришёл на поминки и не вышел на связь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Прошло девять дней с момента гибели 29-летней Снежаны в результате нападения медведя на Алтае. Однако её жених, который был рядом в ту роковую ночь, так и не появился на поминках и не вышел на связь с семьёй погибшей, пишет «КП-Новосибирск».

Отец девушки Антон рассказал, что последний раз они видели молодого человека на похоронах. Он не подошёл к родственникам, не попросил прощения. С тех пор семья не получала от него ни звонков, ни сообщений. Отец заявил, что после такого молчания они не считают его частью своей жизни.

Напомним, трагедия в окрестностях Артыбаша произошла 19 августа — хищник пробрался в туристическую палатку, выволок наружу отдыхающую из Новосибирской области и насмерть загрыз её. Родители погибшей винят во всём жениха дочери. Во время нападения он не пытался защитить девушку, а испугался и убежал. После этого инцидента в районе алтайского поселка застрелили пять медведей — в рамках мер безопасности местные власти приняли решение ликвидировать потенциально опасных зверей, обитающих поблизости.

В Новосибирске простились с туристкой, которую растерзал медведь на Алтае
В Новосибирске простились с туристкой, которую растерзал медведь на Алтае

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar