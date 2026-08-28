Стрельба произошла у ресторана «Марани» в Жуковке: двое пострадавших в реанимации

В подмосковной Жуковке вечер в ресторане «Марани» завершился трагедией. На парковке заведения произошел конфликт, который закончился вооруженным нападением.

По информации Mash, инцидент случился между двумя группами отдыхающих. В ходе словесной перепалки оппоненты 28-летнего Владислава и 38-летнего Александра открыли огонь.

Медики зафиксировали у пострадавших тяжелые травмы. У младшего пациента диагностировано ранение шеи, его товарищ получил пулю в голову. Обоих экстренно доставили в реанимацию, врачи борются за их жизни.

Место происшествия оцеплено оперативниками. Следствие устанавливает личности нападавших, которые скрылись с места преступления сразу после содеянного.

Сейчас правоохранительные органы проверяют камеры видеонаблюдения и опрашивают персонал «Марани». О задержании подозреваемых информации пока не поступало.