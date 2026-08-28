Стрельба произошла у ресторана «Марани» в Жуковке: двое пострадавших в реанимации
В подмосковной Жуковке двое мужчин получили ранения у ресторана
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В подмосковной Жуковке вечер в ресторане «Марани» завершился трагедией. На парковке заведения произошел конфликт, который закончился вооруженным нападением.
По информации Mash, инцидент случился между двумя группами отдыхающих. В ходе словесной перепалки оппоненты 28-летнего Владислава и 38-летнего Александра открыли огонь.
Медики зафиксировали у пострадавших тяжелые травмы. У младшего пациента диагностировано ранение шеи, его товарищ получил пулю в голову. Обоих экстренно доставили в реанимацию, врачи борются за их жизни.
Место происшествия оцеплено оперативниками. Следствие устанавливает личности нападавших, которые скрылись с места преступления сразу после содеянного.
Сейчас правоохранительные органы проверяют камеры видеонаблюдения и опрашивают персонал «Марани». О задержании подозреваемых информации пока не поступало.
В этом посёлке накануне произошла трагедия: там была найдена убитой вдова бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева Анна Каменева. Тело 43-летней женщины обнаружили в её доме. У неё было перерезано горло, на месте преступления нашли травматический пистолет, гильзы, следы крови и испачканное полотенце. Были задержаны 17-летний сын погибшей и 18-летний друг молодого человека. Обстоятельства убийства и роль каждого из задержанных сейчас устанавливаются.
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