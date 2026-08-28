Моргенштерна* хотят лишить права пользования жильём в Москве

Савёловский районный суд Москвы назначил на 11 сентября подготовку к разбирательству по иску к рэперу Алишеру Моргенштерну*. Истец требует признать музыканта утратившим право пользования жилым помещением, сообщили в пресс-службе столичных судов.

На этой стадии речь пока не идёт о вынесенном решении по существу спора. Суду предстоит провести подготовку к дальнейшему рассмотрению гражданского дела. Кому именно принадлежит жильё, о котором идёт речь, кто выступил истцом и на каких основаниях требует лишить Моргенштерна* права им пользоваться, пока не уточняется.