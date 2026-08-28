Моргенштерна* хотят лишить права пользования жильём в Москве
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern
Савёловский районный суд Москвы назначил на 11 сентября подготовку к разбирательству по иску к рэперу Алишеру Моргенштерну*. Истец требует признать музыканта утратившим право пользования жилым помещением, сообщили в пресс-службе столичных судов.
На этой стадии речь пока не идёт о вынесенном решении по существу спора. Суду предстоит провести подготовку к дальнейшему рассмотрению гражданского дела. Кому именно принадлежит жильё, о котором идёт речь, кто выступил истцом и на каких основаниях требует лишить Моргенштерна* права им пользоваться, пока не уточняется.
Это далеко не единственное судебное разбирательство с участием Моргенштерна* в России. 17 августа Савёловский суд оштрафовал рэпера ещё на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента — это уже третий административный протокол по соответствующей статье. В июне суд увеличил назначенный музыканту штраф до 8,2 млн рублей и добавил трёхлетний запрет на администрирование интернет-сайтов. Ранее, в марте, уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента передали в суд; процесс проходил в отсутствие артиста, поскольку он находится в розыске.
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* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.