Вучич: Гаагский трибунал не дал Младичу умереть в Сербии

Международный трибунал в Гааге (МОМУТ) хотел, чтобы бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич умер за тюремной решёткой, а не в больнице и не на родине в Сербии. Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич.

По словам сербского лидера, суд не позволил генералу уйти из жизни там, где тот хотел.

«Мы видели, что Гаага (МОМУТ., — Прим. Life.ru.) желала его смерти за решеткой, не в больнице. Мы видели, что они не пустили генерала умереть в Сербии, там, где он хотел. Это антицивилизационное поведение, без оправданий», — сказал он.

Глава государства заверил, что при выборе сербской земли для последнего пристанища Младича похоронные мероприятия будут проведены с должным почтением и соблюдением всех необходимых ритуалов.

Осенью 2017 года, в ноябре, Гаагский трибунал для бывшей Югославии вынес окончательный вердикт по делу командующего. Суд признал его причастным к преступлениям по десяти эпизодам из одиннадцати инкриминируемых. Ключевыми пунктами обвинения стали признание факта геноцида боснийского населения анклава Сребреница в 1995 году, а также систематические нарушения военных конвенций на территории Боснии и Герцеговины в период с 1992 по 1995 год. Итогом судебного разбирательства стало самое суровое наказание, предусмотренное уставом, — пожизненное лишение свободы.