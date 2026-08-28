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Регион
28 августа, 13:43

Вучич: Гаагский трибунал не дал Младичу умереть в Сербии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Международный трибунал в Гааге (МОМУТ) хотел, чтобы бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич умер за тюремной решёткой, а не в больнице и не на родине в Сербии. Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич.

По словам сербского лидера, суд не позволил генералу уйти из жизни там, где тот хотел.

«Мы видели, что Гаага (МОМУТ.,Прим. Life.ru.) желала его смерти за решеткой, не в больнице. Мы видели, что они не пустили генерала умереть в Сербии, там, где он хотел. Это антицивилизационное поведение, без оправданий», — сказал он.

Глава государства заверил, что при выборе сербской земли для последнего пристанища Младича похоронные мероприятия будут проведены с должным почтением и соблюдением всех необходимых ритуалов.

Осенью 2017 года, в ноябре, Гаагский трибунал для бывшей Югославии вынес окончательный вердикт по делу командующего. Суд признал его причастным к преступлениям по десяти эпизодам из одиннадцати инкриминируемых. Ключевыми пунктами обвинения стали признание факта геноцида боснийского населения анклава Сребреница в 1995 году, а также систематические нарушения военных конвенций на территории Боснии и Герцеговины в период с 1992 по 1995 год. Итогом судебного разбирательства стало самое суровое наказание, предусмотренное уставом, — пожизненное лишение свободы.

Умер Ратко Младич: кто он, за что его осудили и что известно о причине смерти
Умер Ратко Младич: кто он, за что его осудили и что известно о причине смерти

Напомним, о смерти генерала Ратко Младича в заключении стало известно 27 августа. Адвокат Драган Иветич рассказал, что последние дни Младич находился в тюремном госпитале ООН. Позже Международный механизм официально подтвердил, что он умер в больнице в Гааге.

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Вероника Бакумченко
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