США не стали рассказывать европейцам детали поездки главы ЦРУ в Москву
Джон Рэтклифф. Обложка © X / CIA
Европейские союзники США не получили от Вашингтона подробностей переговоров директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Москве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
«Ни один из чиновников не был проинформирован США о деталях встречи Рэтклиффа, и их оценки основывались на собственных разведывательных данных и понимании того, как обычно действуют США», — говорится в статье.
На этом фоне внутри НАТО обсуждают расширение прямых связей с российскими спецслужбами и военными. По мнению европейских чиновников, такие каналы могут помочь избежать ошибочных решений и неверных оценок на фоне участившихся гибридных атак и других провокаций.
Напомним, 25 августа в московский аэропорт Внуково прибыл военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. Этот борт прилетел из базы Эндрюс через Ригу. Позднее выяснилось, что на борту находился Джон Рэтклифф. В тот же день самолёт улетел обратно. Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил факт проведения переговоров с директором ЦРУ. По его словам, такие контакты являются «обычной практикой» для разведсообществ разных государств. Это помогает поддерживать связь в текущих условиях.
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