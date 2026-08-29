США не стали рассказывать европейцам детали поездки главы ЦРУ в Москву

Европейские союзники США не получили от Вашингтона подробностей переговоров директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Москве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«Ни один из чиновников не был проинформирован США о деталях встречи Рэтклиффа, и их оценки основывались на собственных разведывательных данных и понимании того, как обычно действуют США», — говорится в статье.

На этом фоне внутри НАТО обсуждают расширение прямых связей с российскими спецслужбами и военными. По мнению европейских чиновников, такие каналы могут помочь избежать ошибочных решений и неверных оценок на фоне участившихся гибридных атак и других провокаций.