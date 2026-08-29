«Когда вы выступали за мир?»: Главу финской дипломатии раскритиковали после слов о России
Пользователи X раскритиковали главу МИД Финляндии за слова об ударе по складу ВСУ
Элина Валтонен. Обложка © ТАСС / IMAGO / Thomas Trutschel
Пользователи соцсети X раскритиковали главу МИД Финляндии Элину Валтонен после её публикации о российском ударе по объекту под Киевом. Резкие комментарии появились непосредственно под постом министра в её личном блоге.
Часть пользователей указала, что целью удара был склад боеприпасов, о чём министр в силу неких причин забыла упомянуть. Комментаторы также обвинили Валтонен в поддержке дальнейшей эскалации вместо призывов к переговорам.
«Мадам, когда вы вообще выступали за мир? Мы слышим только о большем количестве оружия, большем количестве денег и большей поддержке войны. Почему бы не потребовать переговоров вместо бесконечной эскалации?» — написал один из пользователей.
Другие участники обсуждения также упрекнули главу финского МИД в том, что она игнорирует военное назначение поражённого объекта. Некоторые комментарии носили оскорбительный характер.
«Ты — мошенница. Ты хочешь, чтобы эта война продолжалась. Занимайся своими делами, воинственная мерзкая женщина», — написал один из пользователей.
Элина Валтонен и ранее выступала за жёсткую линию в отношении Москвы. В августе Life.ru писал, что глава МИД Финляндии допустила обсуждение французского «ядерного зонтика» для Европы.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по складу в селе Мила Киевской области. Там находились комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2. Владимир Зеленский позднее признал, что боеприпасы хранились рядом с жилой застройкой.
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