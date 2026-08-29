«Когда вы выступали за мир?»: Главу финской дипломатии раскритиковали после слов о России

Пользователи соцсети X раскритиковали главу МИД Финляндии Элину Валтонен после её публикации о российском ударе по объекту под Киевом. Резкие комментарии появились непосредственно под постом министра в её личном блоге.

Часть пользователей указала, что целью удара был склад боеприпасов, о чём министр в силу неких причин забыла упомянуть. Комментаторы также обвинили Валтонен в поддержке дальнейшей эскалации вместо призывов к переговорам.

«Мадам, когда вы вообще выступали за мир? Мы слышим только о большем количестве оружия, большем количестве денег и большей поддержке войны. Почему бы не потребовать переговоров вместо бесконечной эскалации?» — написал один из пользователей.

Другие участники обсуждения также упрекнули главу финского МИД в том, что она игнорирует военное назначение поражённого объекта. Некоторые комментарии носили оскорбительный характер.

«Ты — мошенница. Ты хочешь, чтобы эта война продолжалась. Занимайся своими делами, воинственная мерзкая женщина», — написал один из пользователей.

Элина Валтонен и ранее выступала за жёсткую линию в отношении Москвы. В августе Life.ru писал, что глава МИД Финляндии допустила обсуждение французского «ядерного зонтика» для Европы.