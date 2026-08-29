Сберегли и приумножили: Путин оценил микроэлектронику Белоруссии

Белоруссии удалось сохранить и развить созданную ещё в советские годы базу в сфере высоких технологий. Президент России Владимир Путин отметил заслугу главы республики Александра Лукашенко в этом на переговорах в Ново-Огарёве.

Российский лидер назвал технологическое сотрудничество одним из принципиально важных направлений взаимодействия Москвы и Минска. Отдельно Путин выделил микроэлектронику, где сохранившиеся в Белоруссии компетенции позволяют двум странам двигаться дальше совместно.

«Благодаря вашим многолетним усилиям Беларусь многое сохранила и приумножила из того, что было создано ещё во времена Советского Союза», — обратился Путин к Лукашенко.

Президент РФ подчеркнул, что Россия и Белоруссия развивают связи не только в традиционных отраслях. Высокие технологии, по его словам, сегодня приобретают для Союзного государства особое значение.