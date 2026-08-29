Сберегли и приумножили: Путин оценил микроэлектронику Белоруссии
Путин похвалил Лукашенко за сохранение советской базы в микроэлектронике
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Кремль
Белоруссии удалось сохранить и развить созданную ещё в советские годы базу в сфере высоких технологий. Президент России Владимир Путин отметил заслугу главы республики Александра Лукашенко в этом на переговорах в Ново-Огарёве.
Российский лидер назвал технологическое сотрудничество одним из принципиально важных направлений взаимодействия Москвы и Минска. Отдельно Путин выделил микроэлектронику, где сохранившиеся в Белоруссии компетенции позволяют двум странам двигаться дальше совместно.
«Благодаря вашим многолетним усилиям Беларусь многое сохранила и приумножила из того, что было создано ещё во времена Советского Союза», — обратился Путин к Лукашенко.
Президент РФ подчеркнул, что Россия и Белоруссия развивают связи не только в традиционных отраслях. Высокие технологии, по его словам, сегодня приобретают для Союзного государства особое значение.
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит сегодня в Ново-Огарёве. Перед началом переговоров российский лидер также рассказал о росте экономического взаимодействия: с начала 2026 года товарооборот двух стран увеличился на 12,5%, а по итогам прошлого года приблизился к $52 млрд. Накануне Лукашенко встретился с Михаилом Мишустиным, где стороны обсуждали торговлю, инвестиции и совместные кооперационные проекты.
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