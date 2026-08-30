Кому положен новый вычет на ребёнка до 220 тысяч рублей в год — разбор финансового эксперта

С 1 сентября 2026 года для семей с детьми изменится максимальный размер налогового вычета по взносам в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Лимит расходов, принимаемых к вычету, вырастет с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя при внесении средств в пользу ребёнка. Если оба супруга делают такие взносы, совокупный лимит для семьи составит 1 млн рублей в год. Об этом Life.ru рассказала генеральный директор АО «НПФ Ингосстрах», член Комитета по кадрам Совета финансового рынка Оксана Иванова.

При этом родители уже активно формируют накопления для детей. По данным исследования Аналитического центра НАФИ, проведённого совместно с УК «Ингосстрах-Инвестиции» и СК «Ингосстрах», 71% россиян с детьми до 18 лет откладывают для них деньги. Чаще всего родители используют банковские вклады или накопительные счета — их выбирают 54% опрошенных. Ещё 50% хранят сбережения наличными. Долгосрочные продукты, включая пенсионные программы и ПДС, используют лишь 12%.

Родители хотят дать детям финансовый старт, однако пытаются достичь долгосрочных целей с помощью краткосрочных инструментов. В этом и заключается парадокс. Вклады и наличные удобны и понятны, но их главный недостаток для длительного горизонта — ограниченная краткосрочная доходность. Сегодня ставки по вкладам достигают 12-13%, что при официальной инфляции около 6% даёт положительную реальную доходность. Вместе с тем, это временная ситуация, обусловленная высокой ключевой ставкой. Как только она начнёт снижаться, доходность депозитов упадёт следом Оксана Иванова Генеральный директор АО «НПФ Ингосстрах», член Комитета по кадрам Совета финансового рынка

В ПДС, в отличие от банковского вклада, нет фиксированного процентного дохода. Зато есть сразу три других источника роста, которых нет у депозита: государственное софинансирование, налоговый вычет и инвестиционный доход. Максимальный размер налогового вычета по долгосрочным сбережениям с 1 сентября составляет 400 тысяч рублей, но для взносов по договорам в пользу детей при соблюдении установленных условий он может достигать 500 тысяч рублей.

Инвестиционный доход начисляется на личные взносы, государственное софинансирование, реинвестированный налоговый вычет и ранее начисленный доход. При этом его размер зависит от рыночной ситуации и может меняться из года в год. Государственное софинансирование и налоговый вычет предоставляются при соблюдении предусмотренных законодательством условий и не зависят от того, растёт рынок или снижается.

«Чтобы получить максимальный ежегодный налоговый вычет, каждый из родителей должен вносить на счёт ребёнка по 500 тысяч рублей в год, то есть почти по 42 тысячи рублей в месяц. В зависимости от ставки НДФЛ, возврат составит от 65 до 110 тысяч рублей в год. Если оба родителя вносят по 500 тысяч рублей, совокупный годовой взнос в пользу ребёнка достигнет 1 миллиона рублей, а семья сможет возвращать из бюджета от 130 до 220 тысяч рублей ежегодно. Право на повышенный вычет действует до достижения ребёнком 18 лет, а если он учится очно, то до 24 лет», — отметила Иванова.

Чтобы получить максимальную сумму, важно, чтобы оба родителя имели официальный доход, облагаемый НДФЛ, и уплачивали взносы в пределах установленного лимита. Оформить вычет можно в упрощённом порядке через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС — фонд сам передаст данные о взносах, и родителю останется только подписать предзаполненное заявление.

Сейчас в детской ПДС есть один системный пробел: государственное софинансирование привязано не к ребёнку, а к вкладчику — тому, кто вносит деньги. Если родитель открывает договор ПДС для себя и ещё один — в пользу ребёнка, он всё равно может получить от государства не более 36 тысяч рублей в год в совокупности по всем своим договорам. То есть один и тот же родитель не может получать софинансирование и на себя, и на ребёнка — лимит общий.

Иванова считает, что изменить эту ситуацию можно за счёт отдельных механизмов господдержки детских накоплений. Первое — отдельное софинансирование детских счетов. Предлагается установить для взносов родителей в пользу несовершеннолетних детей отдельный коэффициент софинансирования 1:1, независимый от дохода родителей.

Сейчас обсуждается вариант, при котором государство будет добавлять до 36 тысяч рублей в год на каждый детский счёт. Например, семья с двумя детьми смогла бы открыть четыре счёта ПДС — на обоих родителей и на каждого ребёнка — и по каждому получать софинансирование. Это принципиально меняет экономику детских накоплений.

Второе — разрешить переводить материнский капитал в ПДС. Сегодня это невозможно: при попытке перевести маткапитал через пенсионные накопления он возвращается обратно в Социальный фонд. Дискуссия между НПФ и Минфином идёт вполне предметно. По оценкам, на первом этапе новой возможностью могли бы воспользоваться 10-15% держателей сертификатов.

Третье — выделить налоговый вычет по ПДС в отдельный вид вычетов. Это позволит финансово грамотным гражданам, которые уже пользуются ИИС, одновременно получать вычет и по детскому ПДС. Тогда с учётом повышенного лимита 500 тысяч рублей на каждого родителя семья сможет возвращать из бюджета до 220 тысяч рублей ежегодно.

Четвёртое — расширить перечень особых жизненных ситуаций для досрочного вывода средств. Сегодня досрочно снять деньги из ПДС без потери льгот можно только в двух случаях: дорогостоящее лечение и потеря кормильца. Для семей с детьми этого недостаточно. Мы поддерживаем включение в перечень оплаты образования ребёнка и улучшения жилищных условий — тогда средства станут доступны именно тогда, когда они действительно нужны.

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