У обвиняемой в мошенничестве Аташян подтвердили тяжёлое заболевание
Хатуна Аташян. Обложка © ok-magazine.ru
Медицинское обследование подтвердило у турагента Хатуны Аташян заболевания, которые могут препятствовать её содержанию под стражей. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Ролан Гагоев.
Защита Хатуны Аташян добилась проведения медицинского освидетельствования в СИЗО-6. Специалисты проверяли, есть ли у обвиняемой диагнозы, несовместимые с нахождением под стражей или последующим отбыванием наказания. Результаты обследования подтвердили ранее выявленные у женщины заболевания. Некоторые из них входят в установленный правительством России перечень состояний, при которых заключение в следственный изолятор не допускается.
По словам адвоката Ролана Гагоева, состояние его подзащитной связано, в частности, с ухудшением зрения. Кроме того, у неё диагностировано повреждение гипофиза. Тем временем Хамовнический суд Москвы продлил Аташян срок пребывания в СИЗО до 3 сентября. Представители обвиняемой настаивали на изменении меры пресечения. Защита просила заменить заключение под стражу на домашний арест, ссылаясь на заболевание, которое может препятствовать нахождению женщины в изоляторе.
Напомним, что 3 июня стало известно о схеме, в которую попали несколько известных российских инфлюенсеров. Хатуна Аташян представлялась VIP-партнёром крупных гостиничных сетей и предлагала блогерам отдых в пятизвёздочных отелях по бартеру — взамен на рекламу в социальных сетях. После разгоревшегося скандала она успела уехать в Белоруссию. На Аташян поступило несколько заявлений, а проверкой обстоятельств дела занялась прокуратура. Аташян признала вину и приступила к компенсации причинённого вреда. 5 июня Хамовнический суд Москвы отправил её под арест на два месяца в рамках уголовного дела о мошенничестве.
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