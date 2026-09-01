У обвиняемой в мошенничестве Аташян подтвердили тяжёлое заболевание

Медицинское обследование подтвердило у турагента Хатуны Аташян заболевания, которые могут препятствовать её содержанию под стражей. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Ролан Гагоев.

Защита Хатуны Аташян добилась проведения медицинского освидетельствования в СИЗО-6. Специалисты проверяли, есть ли у обвиняемой диагнозы, несовместимые с нахождением под стражей или последующим отбыванием наказания. Результаты обследования подтвердили ранее выявленные у женщины заболевания. Некоторые из них входят в установленный правительством России перечень состояний, при которых заключение в следственный изолятор не допускается.

По словам адвоката Ролана Гагоева, состояние его подзащитной связано, в частности, с ухудшением зрения. Кроме того, у неё диагностировано повреждение гипофиза. Тем временем Хамовнический суд Москвы продлил Аташян срок пребывания в СИЗО до 3 сентября. Представители обвиняемой настаивали на изменении меры пресечения. Защита просила заменить заключение под стражу на домашний арест, ссылаясь на заболевание, которое может препятствовать нахождению женщины в изоляторе.