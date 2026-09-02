Сотрудник ГУР погиб в перестрелке с СБУ в Киеве, ещё двое ранены
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В Киеве в результате двух перестрелок — ночью и утром — погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Ещё двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».
Обстоятельства происшествий и личности участников пока не раскрываются. Информация уточняется.
Напомним, 2 сентября в Киеве на улице Юрия Шумского произошёл конфликт между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ), переросший в две перестрелки. Инцидент был связан с предполагаемым похищением заместителя командира террористического подразделения ГУР РДК* Степана Каплунова** — по версии военных, его незаконно задержали сотрудники СБУ, что спровоцировало попытку освобождения. Первая перестрелка произошла ночью, после временного урегулирования ситуации прибывшие на место другие представители СБУ задержали сотрудников ГУР, что привело ко второй перестрелке уже утром. По официальной версии СБУ, действия проводились в рамках следственных мероприятий по делу о предотвращении теракта.
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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
** Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.