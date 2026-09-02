Сотрудник ГУР погиб в перестрелке с СБУ в Киеве, ещё двое ранены

В Киеве в результате двух перестрелок — ночью и утром — погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Ещё двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Обстоятельства происшествий и личности участников пока не раскрываются. Информация уточняется.

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