Икона Всецарица: история, значение и в чём помогает Оглавление История иконы Всецарица Значение и в чём она помогает Всецарица и традиция молитвы об исцелении Когда празднуется и где находится икона Частые вопросы Икона Божией Матери «Всецарица»: история, значение, день празднования 31 августа и в чём ей молятся — в материале Life.ru. Обложка © ТАСС / Размик Закарян / URA.RU, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Святая Гора Афон. Ватопедский монастырь. Здесь, в соборном храме, слева от Царских врат, стоит икона, которую называют «Всецарица». Греки зовут её «Пантанасса» — «Все-Госпожа». С этим образом связано одно из самых известных чудес Афона. А ещё — традиция молитвы, которая сегодня особенно важна для людей с онкологическими заболеваниями. Рассказываем, что это за икона и почему к ней едут со всего мира.

История иконы Всецарица

Родина образа — Святая Гора Афон. Именно там, в Ватопедском монастыре, икона пребывает с незапамятных времён. Написана она была в XVII веке и, по преданию, стала благословением известного афонского старца Иосифа Исихаста своим ученикам.

С иконой связано одно из самых известных преданий Афона. Однажды в храм вошёл молодой человек. Он подошёл к образу и начал что-то невнятно бормотать. И вдруг лик Богородицы озарился светом. Невидимая сила отбросила юношу на землю.

Когда он пришёл в себя, то со слезами рассказал старцам, что жил далеко от Бога, занимался колдовством и пришёл в монастырь, чтобы проверить силу своей магии на святых иконах. Чудо, произошедшее у «Всецарицы», навсегда изменило его жизнь. Он остался на Афоне и принял монашество.

С тех пор прошло много лет. Но слава о чудесах, совершающихся у этой иконы, разнеслась по всему миру. А в 1990-е годы списки с афонского образа стали привозиться в Россию.

Фото © azbyka

Значение и в чём она помогает

Само имя иконы — «Всецарица» — говорит о её значении. На образе Богородица изображена сидящей на царском троне. На ней багряные одежды. На руках — Богомладенец Христос. Правой рукой она указывает на Сына как на Спасителя всех людей.

Это образ Царицы Небесной. И к ней, как к заступнице и покровительнице, обращаются верующие в самых разных нуждах.

Вот о чём молятся перед иконой «Всецарица»:

Об исцелении. Это самая известная и самая важная традиция почитания этого образа. С ним связано множество свидетельств чудесных исцелений. И не только духовных, но и телесных.

Это самая известная и самая важная традиция почитания этого образа. С ним связано множество свидетельств чудесных исцелений. И не только духовных, но и телесных. Об избавлении от зависимостей. Перед этой иконой молятся об избавлении от алкоголизма и наркомании. Считается, что «Всецарица» помогает тем, кто попал в плен пагубных страстей.

Перед этой иконой молятся об избавлении от алкоголизма и наркомании. Считается, что «Всецарица» помогает тем, кто попал в плен пагубных страстей. О защите от колдовства. Первое чудо, как мы помним, было связано именно с человеком, занимавшимся магией. И традиция обращаться к образу за защитой от оккультных воздействий сохранилась.

Первое чудо, как мы помним, было связано именно с человеком, занимавшимся магией. И традиция обращаться к образу за защитой от оккультных воздействий сохранилась. Об укреплении веры и утешении. В любой трудный момент жизни к «Всецарице» приходят за поддержкой. За тем, чтобы найти силы и не потерять надежду.

Всецарица и традиция молитвы об исцелении

Икона «Всецарица» действительно глубоко почитается как образ, перед которым верующие молятся об исцелении от онкологических заболеваний. Это не выдумка и не «реклама». Это живая традиция, которая складывалась десятилетиями.

Тысячи людей приезжают в Новоспасский монастырь в Москве, где находится чудотворный список, чтобы помолиться у этой иконы. И многие из них говорят об облегчении и исцелении.

Но важно понимать главное. Молитва — это не замена лечению. И не «гарантия» исцеления. Церковь никогда не обещает, что больной обязательно выздоровеет. Молитва — это просьба о помощи. О поддержке. О том, чтобы Бог дал сил и укрепил духом.

Если вы или ваши близкие столкнулись с болезнью — молитесь. Приходите к иконе. Просите. Но не отказывайтесь от помощи врачей. Это не противоречит друг другу. Вера и медицина — не враги.

Фото © Life.ru

Когда празднуется и где находится икона

День празднования иконы «Всецарица» — 31 августа (18 августа по старому стилю). В этот день в храмах проходят торжественные богослужения.

Главное место, где находится чтимый образ в России, — Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь в Москве. Чудотворный список был привезён с Афона в 1997 году. Он располагается в галерее Спасо-Преображенского собора.

Сам же древний первообраз находится на Святой Горе Афон, в Ватопедском монастыре. Там он пребывает в соборном храме, слева от Царских врат.

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Частые вопросы

В чём помогает икона «Всецарица»?

Перед ней молятся об исцелении, особенно от онкологических заболеваний. А также об избавлении от зависимостей, о защите от колдовства и об укреплении веры в трудных обстоятельствах.

Когда праздник иконы «Всецарица»?

31 августа. В этот день Церковь совершает празднование в честь этого образа.

Где находится чудотворная икона «Всецарица»?

Главный чтимый список находится в Новоспасском монастыре в Москве. Первообраз — на Афоне, в Ватопедском монастыре.

Если вам близка тема почитания Богородицы, возможно, вас заинтересуют и другие материалы. О том, как устроен церковный календарь и какие ещё иконы почитаются в православной традиции, читайте в наших статьях. О другой чудотворной иконе — «Семистрельная икона и „Умягчение злых сердец“». А о молитвах Богородице — в подборке «Молитвы Пресвятой Богородице».

Авторы Андрей Соколов