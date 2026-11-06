История первого официально признанного метеорита Республики Алтай началась совсем не с лаборатории и даже не с поисковой экспедиции. Двадцать один год назад необычный камень нашли возле перевала Кату-Ярык — и какое-то время использовали в самом прозаичном качестве: подкладывали под колесо автомобиля.

Теперь у этой находки есть собственное имя — Chulyshman («Чулышман»), официальная научная классификация и место в международной базе метеоритов.

Как рассказали в Институте геологии и минералогии имени Соболева СО РАН, камень обнаружил местный житель в 2005 году в Улаганском районе, на склоне у реки Чулышман. Находка показалась водителю необычной, и позже он даже пытался выяснить её происхождение и продать, однако столкнулся с мошенниками.

После этого загадочный булыжник просто остался у владельца — почти на два десятилетия.

Новый этап его истории начался только в 2025 году. Мужчина передал камень Виктору Лихачёву, руководителю творческого объединения «Самоцветы» в селе Верх-Уймон. Тот предположил, что перед ним действительно может быть космическое тело, и находку отправили специалистам.

За исследование взялись учёные Института геологии и минералогии СО РАН Андрей Вишневский и Виктор Шарыгин. Они изучили структуру и химический состав образцов, после чего направили материалы на официальное рассмотрение.

22 сентября 2026 года находка была внесена в международную базу Meteoritical Bulletin под названием Chulyshman. Она стала первым официально зарегистрированным метеоритом, обнаруженным на территории Республики Алтай, и 160-м метеоритом России.

Учёные отнесли «Чулышман» к обыкновенным хондритам группы H5. К этому типу относятся в том числе знаменитый Челябинский метеорит, «Новосибирск» и «Окуловка», фрагмент которого в прошлом году пробил крышу дома в Новгородской области.

При этом алтайская находка отличается высоким содержанием металла и сульфидов и очень сильным окислением. По оценкам исследователей, на Земле этот камень находится минимум несколько сотен лет, а возможно, и значительно дольше.

Внутри него обнаружили оливин, пироксены, плагиоклаз, троилит, железо-никелевый сплав, а также небольшие количества хромита, пентландита, ильменита, самородной меди и других минералов. Нашли и мерриллит — характерный для метеоритов космогенный фосфат.

Теперь части «Чулышмана» разъедутся по музеям. Один фрагмент будет выставлен в Центральном Сибирском геологическом музее в новосибирском Академгородке. Самая крупная часть останется на Алтае — в музее «Самоцветы» в селе Верх-Уймон.

Так обычный на первый взгляд камень прошёл путь от подставки под автомобильное колесо до официально зарегистрированного космического объекта.