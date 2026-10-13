230 тысяч за подсчёт пингвинов: душ раз в две недели и почти никакой связи с миром

Британский Фонд антарктического наследия (UKAHT) предлагает необычную сезонную работу: пять месяцев на крошечном острове среди тысяч пингвинов с зарплатой до 230 тысяч рублей в месяц. Правда, ради такого опыта придётся отказаться от привычных удобств — проточной воды, личной спальни и регулярного душа. Условия опубликованы на официальном сайте организации.

Работать предстоит на исторической станции Порт-Локрой, расположенной на острове Гудье у Антарктического полуострова. Одна из обязанностей сотрудников — наблюдать за субантарктическими пингвинами, подсчитывать гнёзда, яйца и птенцов. Полученные сведения используются Британской антарктической службой для изучения популяции птиц.

Однако одним подсчётом пернатых обязанности не ограничиваются. Команда из четырёх-пяти человек обслуживает небольшой музей, сувенирный магазин и одно из самых удалённых почтовых отделений мира. За сезон здесь принимают до десяти тысяч туристов и обрабатывают десятки тысяч открыток.

По условиям набора на сезон 2026/27, вознаграждение составляло от 1449 до 2096 фунтов ежемесячно в зависимости от должности. Организация оплачивает дорогу во время экспедиции, проживание, питание и необходимую полярную одежду. При этом сотрудники работают по срочным контрактам и самостоятельно отвечают за уплату положенных налогов.

Главное испытание — бытовые условия. На станции нет водопровода и обычного смывного туалета, а все сотрудники делят общую спальню. Душ можно принять на посещающих остров судах примерно раз в неделю, но из-за непогоды ждать такой возможности иногда приходится до двух недель.

Мобильная связь на острове отсутствует. Для общения с внешним миром используется спутниковый интернет Starlink, однако доступ к нему ограничен. Рабочий день обычно продолжается с 09:00 до 18:00, а выходной предоставляется всего раз в две недели.

Особые правила действуют и в отношении пингвинов. Сотрудникам запрещено тревожить птиц и заходить в места их гнездования вне предусмотренных исследовательских процедур. Наблюдения проводят по специальным протоколам, чтобы свести вмешательство в жизнь колонии к минимуму.

Приём заявок на сезон с конца октября 2026 года по март 2027-го уже завершён. Новые вакансии пока не опубликованы. При этом иностранцы тоже могут претендовать на работу, но должны проживать в Великобритании к моменту отбора и иметь право на трудоустройство в стране: оформлять рабочие визы фонд не помогает.

Ранее Life.ru сообщал, что учёные зафиксировали исчезновение около полумиллиона пингвинов с острова Заводовского в Антарктике. По мнению исследователей, одним из возможных факторов резкого сокращения популяции стало изменение климата.