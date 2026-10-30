25 автобусов и 50 медиков: Мелания Трамп рассказала о спасении более 750 жителей Алешек

Более 750 жителей Алешек Херсонской области могут покинуть город в рамках совместной гуманитарной операции России и Украины. Для добровольной эвакуации подготовили 25 автобусов, машины скорой помощи и медицинские бригады. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп в социальной сети.

«Наш приоритет — спасение жизней. Гумконвой готов к безопасной эвакуации более 750 человек, которые согласились на добровольную эвакуацию из Алешек. Задействованы 25 автобусов, 50 медиков, машины скорой помощи», — написала супруга американского президента.

Эвакуация проходит в условиях временного прекращения огня, согласованного российской и украинской сторонами при посредничестве Мелании Трамп. Для безопасного движения гуманитарной колонны специалисты предварительно разминировали выделенные маршруты.