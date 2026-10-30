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Опубликовано 30 октября, 19:50

25 автобусов и 50 медиков: Мелания Трамп рассказала о спасении более 750 жителей Алешек

Мелания Трамп сообщила, что гумконвой эвакуирует 750 жителей Алешек

Обложка © ТАСС / STEFANI REYNOLDS / POOL

Обложка © ТАСС / STEFANI REYNOLDS / POOL

Более 750 жителей Алешек Херсонской области могут покинуть город в рамках совместной гуманитарной операции России и Украины. Для добровольной эвакуации подготовили 25 автобусов, машины скорой помощи и медицинские бригады. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп в социальной сети.

«Наш приоритет — спасение жизней. Гумконвой готов к безопасной эвакуации более 750 человек, которые согласились на добровольную эвакуацию из Алешек. Задействованы 25 автобусов, 50 медиков, машины скорой помощи», — написала супруга американского президента.

Эвакуация проходит в условиях временного прекращения огня, согласованного российской и украинской сторонами при посредничестве Мелании Трамп. Для безопасного движения гуманитарной колонны специалисты предварительно разминировали выделенные маршруты.

Уникальная гуманитарная миссия в Алешках – в объективе Life.ru: трогательные и тяжёлые кадры
Уникальная гуманитарная миссия в Алешках – в объективе Life.ru: трогательные и тяжёлые кадры

Ранее Life.ru сообщал, что жители Алешек начали садиться в автобусы гуманитарной колонны. Яна Лантратова подчеркнула, что возможность выехать предоставят всем желающим, а решение об эвакуации каждый человек принимает самостоятельно. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова допустила проведение новых гуманитарных миссий в другие населённые пункты после завершения эвакуации из Алешек. Кроме того, Лантратова обратилась к первой леди США Мелании Трамп с просьбой стать координатором регулярных гуманитарных миссий.

Больше новостей о гуманитарных миссиях и помощи мирным жителям — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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