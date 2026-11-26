Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и Владимир Зеленский своим поведением во время встречи в Закарпатье вызвали возмущение венгерской оппозиции. Глава парламентской фракции Христианско-демократической народной партии Бенце Ретвари счёл неуместным то, что политики после посещения кладбища отправились играть в волейбол. Об этом он написал в соцсетях.

«От встречи двух политиков я ожидаю иного. То, что после посещения кладбища они идут в зал для игры в волейбол, подрывает серьёзность военного положения и искренность сочувствия», — заявил депутат.

Ретвари заподозрил Мадьяра и Зеленского в заранее спланированной постановке. На эту мысль его натолкнули якобы случайно оказавшиеся под рукой спортивные кроссовки. По мнению парламентария, контраст между возложением цветов к могилам погибших и непринуждённой игрой со школьниками выглядит безвкусно и кощунственно.

Напомним, Мадьяр прибыл в Закарпатье 24 ноября. Это первый визит главы венгерского правительства в регион с 2015 года. Одной из ключевых тем переговоров стало положение местного венгерского меньшинства.

По итогам встречи Будапешт объявил о выделении дополнительных 2,7 миллиона евро на поддержку соотечественников в Закарпатье. Кроме того, Мадьяр предложил заменить украинский трезубец на Мукачевском замке скульптурой мифической птицы турула, которую демонтировали в 2022 году.