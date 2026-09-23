Адвокат Оксаны Самойловой высказался о лишении Джигана родительских прав из-за срыва
Оксана Самойлова не обсуждала с адвокатом лишение Джигана родительских прав
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Оксана Самойлова не обсуждала со своим адвокатом возможность лишения бывшего мужа и рэпера Джигана родительских прав после скандала со стрельбой. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель блогерши Олег Тонаканян.
«У нас с Оксаной разговоров на эту тему не было», — сказал юрист, отвечая на вопрос о возможном лишении артиста родительских прав.
Тонаканян отметил, что подобные решения принимаются только в судебном порядке при наличии предусмотренных законом оснований. От дальнейших комментариев адвокат отказался.
Ранее Life.ru писал, что Джиган уже комментировал возможное обсуждение лишения его родительских прав. Артист заявил, что не понимает, как против него могут использовать сведения, которые он сам называет ложью, а сообщения о стрельбе в доме назвал провокацией. Юрист Людмила Айвар перечислила статьи УК РФ, которые теоретически могут проверяться правоохранителями, если всё подтвердится.
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