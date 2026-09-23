Адвокат Оксаны Самойловой высказался о лишении Джигана родительских прав из-за срыва

Оксана Самойлова не обсуждала со своим адвокатом возможность лишения бывшего мужа и рэпера Джигана родительских прав после скандала со стрельбой. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель блогерши Олег Тонаканян.

«У нас с Оксаной разговоров на эту тему не было», — сказал юрист, отвечая на вопрос о возможном лишении артиста родительских прав.

Тонаканян отметил, что подобные решения принимаются только в судебном порядке при наличии предусмотренных законом оснований. От дальнейших комментариев адвокат отказался.