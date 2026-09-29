Адвокат оценила возможный срок Дудю* по новому делу о призывах к терроризму
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yurydud
Юрию Дудю* по новому уголовному делу о публичных призывах к терроризму с использованием интернета может грозить от пяти до семи лет лишения свободы. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала адвокат Яна Теплякова.
Блогеру вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ. По словам юриста, эта норма предусматривает и альтернативные виды наказания, однако в делах террористической направленности суды, как показывает практика, чаще назначают реальное лишение свободы.
При вынесении приговора суду также предстоит учитывать предыдущий приговор Дудю*, отметила Теплякова. В ноябре 2025 года его заочно приговорили к одному году и десяти месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
В таком случае применяется статья 70 УК РФ о назначении наказания по совокупности приговоров. Адвокат пояснила, что окончательное наказание определяется с учётом предыдущего решения суда, а также возможных смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Ранее московский суд заочно арестовал Дудя* по новому делу. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ. На прошлой неделе Росфинмониторинг также включил блогера в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
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* Признан Минюстом России иностранным агентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.