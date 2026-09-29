Адвокат оценила возможный срок Дудю* по новому делу о призывах к терроризму

Юрию Дудю* по новому уголовному делу о публичных призывах к терроризму с использованием интернета может грозить от пяти до семи лет лишения свободы. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала адвокат Яна Теплякова.

Блогеру вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ. По словам юриста, эта норма предусматривает и альтернативные виды наказания, однако в делах террористической направленности суды, как показывает практика, чаще назначают реальное лишение свободы.

При вынесении приговора суду также предстоит учитывать предыдущий приговор Дудю*, отметила Теплякова. В ноябре 2025 года его заочно приговорили к одному году и десяти месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

В таком случае применяется статья 70 УК РФ о назначении наказания по совокупности приговоров. Адвокат пояснила, что окончательное наказание определяется с учётом предыдущего решения суда, а также возможных смягчающих и отягчающих обстоятельств.

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