Андрей Кузьменко сменил номер в «Питтсбург Пингвинз» после смерти отца
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Андрей Кузьменко сменил игровой номер в «Питтсбург Пингвинз» после смерти отца. Теперь российский хоккеист будет выступать в НХЛ под 62-м номером вместо прежнего десятого.
Выбор новой цифры связан с возрастом Александра Кузьменко. Отец спортсмена умер в возрасте 62 лет после нападения медведя.
Трагедия произошла 24 сентября во время рыбалки в Туве. Александр Кузьменко находился на реке Большой Енисей вместе с друзьями, когда на него напал медведь. Мужчину с тяжёлыми травмами доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
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