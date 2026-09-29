Андрей Кузьменко сменил номер в «Питтсбург Пингвинз» после смерти отца

Андрей Кузьменко сменил игровой номер в «Питтсбург Пингвинз» после смерти отца. Теперь российский хоккеист будет выступать в НХЛ под 62-м номером вместо прежнего десятого.

Выбор новой цифры связан с возрастом Александра Кузьменко. Отец спортсмена умер в возрасте 62 лет после нападения медведя.