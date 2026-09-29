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Опубликовано 28 сентября, 21:58

Андрей Кузьменко сменил номер в «Питтсбург Пингвинз» после смерти отца

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /nhc_center_, kuzya_096

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /nhc_center_, kuzya_096

Андрей Кузьменко сменил игровой номер в «Питтсбург Пингвинз» после смерти отца. Теперь российский хоккеист будет выступать в НХЛ под 62-м номером вместо прежнего десятого.

Выбор новой цифры связан с возрастом Александра Кузьменко. Отец спортсмена умер в возрасте 62 лет после нападения медведя.

В Туве ликвидировали медведя, убившего хоккейного тренера Кузьменко
В Туве ликвидировали медведя, убившего хоккейного тренера Кузьменко

Трагедия произошла 24 сентября во время рыбалки в Туве. Александр Кузьменко находился на реке Большой Енисей вместе с друзьями, когда на него напал медведь. Мужчину с тяжёлыми травмами доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

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Артём Гапоненко
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