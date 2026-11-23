Открываете новости, а там снова Ближний Восток, угрозы новых ударов и тревога за поставки нефти. Для одних это очередной международный кризис, а для Марка Дэвидсона — страницы давно написанного сценария. Двенадцать лет назад он выпустил книгу о событиях, которые должны предшествовать концу света. Теперь автор уверяет, что узнаёт свои предупреждения в новостной ленте. Но какие совпадения его так убедили и что случится перед началом армагеддона?

Как инженер взялся расшифровывать конец света

Предсказания Марка Дэвидсона: как аэрокосмический инженер связал библейские пророчества с концом света? Фото © YouTube / WestBow Press

Марк Дэвидсон пришёл к библейским пророчествам из технической профессии. За его плечами около четырёх десятилетий работы в аэрокосмической и оборонной отраслях. Искать в Священном Писании объяснение современным потрясениям он начал после терактов 11 сентября 2001 года.

Результатом стала книга Daniel Revisited: Discovering the Four Mideast Signs Leading to the Antichrist или «Новый взгляд на Книгу Даниила. Четыре ближневосточных знамения, ведущих к Антихристу». Но напомним, что перед нами авторское религиозное толкование: инженерное образование Дэвидсона никак не превращает его выводы в научно доказанный прогноз.

Итак, продолжим. В центре его построения четыре последовательных этапа. Марк Дэвидсон сопоставил зверей из седьмой главы Книги Даниила, Овна и козла из восьмой главы и всадников из шестой главы Откровения. По его версии, разные образы описывают одну цепочку событий. Так у Дэвидсона появилась своеобразная карта приближения катастрофы, которую он предложил сверять с новостями. Какие там признаки и что уже сбылось?

Первый признак

Первый признак конца света: почему Марк Дэвидсон увидел в падении режима Саддама Хусейна исполнение пророчеств? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Начало этой истории Марк Дэвидсон увидел в судьбе Ирака. Библейского льва с крыльями, которого поставили на ноги и которому дали человеческое сердце, он связал с изменением государственного устройства страны. В его прочтении речь шла о переходе от диктатуры Саддама Хусейна к попытке построить демократическую систему.

Особое значение автор придаёт событиям 2003–2005 годов. Он утверждает, что наблюдал за ними как за проверкой своей версии и увидел ожидаемое совпадение. Именно это, по его словам, укрепило уверенность в следующих этапах. Здесь есть существенная деталь: к публикации книги в 2014 году эти события уже произошли. Читателям предлагалось объяснение прошлого, из которого автор выводил прогноз будущего.

Второй признак

Иран и нефтяной кризис: почему Марк Дэвидсон считает события на Ближнем Востоке предвестниками Армагеддона? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самая тревожная часть схемы связана с Ираном. В Книге Даниила двурогий Овен обозначает царей Мидии и Персии. Дэвидсон переносит этот образ на современный Иран: один рог связывает с верховным лидером, другой — с руководством Корпуса стражей исламской революции. Движение животного на запад, север и юг он трактует как будущие военные походы. В сентябрьской публикации 2026 года автор ещё отмечал, что эта часть его сценария не началась.

При этом нефтяной кризис встроен в его теорию давно. В опубликованном ещё в 2012 году изложении Дэвидсон предполагал, что действия Ирана нарушат поставки нефти из Персидского залива и вызовут экономический хаос. Именно такая связь между региональной войной и последствиями для далёких от неё стран делает этот пункт особенно пугающим. В его сценарии линия фронта остаётся на Ближнем Востоке, а тревога за привычную жизнь распространяется по всему миру.

Осенью 2026 года Марк Дэвидсон продолжил развивать эту мысль в своём блоге. Возможные удары по энергетической инфраструктуре и перебои с топливом он описывает как путь к разрыву цепочек поставок. С образом второго признака конца света автор связывает утрату людьми уверенности в завтрашнем дне, вплоть до страха, хватит ли семье еды. Получается, в прочтении Дэвидсона апокалипсис подкрадывается через вполне узнаваемые вещи: топливо, перевозки, работу предприятий и семейные расходы.

Третий признак

Война и мировой голод: какой третий признак приближения конца света Марк Дэвидсон нашёл в библейских текстах? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После иранского наступления, полагает Марк Дэвидсон, должен появиться союз четырёх суннитских государств. В его конструкции именно этот блок остановит Иран и отвоюет захваченные территории. Для автора это следующий поворот той же войны, который изменит устройство значительной части Ближнего Востока.

Так как автор подкреплял свои идеи библией, Марк считал, что именно на этом этапе придёт чёрный всадник (один из четырёх предвестников апокалипсиса) и повлияет на дороговизну продовольствия. В кратком изложении своей теории Дэвидсон отдельно уточнял, что еда может оставаться доступной в продаже, но стоить чрезвычайно дорого. Так что пугающий образ голода в его версии начинается не обязательно с пустых прилавков. Продукты есть, однако позволить их себе становится всё труднее.

Марк Дэвидсон также добавил к этому угрозу перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив. Так в его прогнозе соединяются война, энергетика и сельское хозяйство. Но ни победа описанного им союза, ни дальнейшие этапы сценария не представлены как уже состоявшиеся события.

Четвёртый признак

Появление Антихриста: откуда, по версии Марка Дэвидсона, придёт правитель из пророчеств о конце света? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Финальный этап у Марка Дэвидсона начинается с распада возникшего объединения на четыре части. Из одной из них, по его толкованию, выйдет человек, который сосредоточит власть в своих руках. В этой фигуре автор видит будущего Антихриста. Именно сюда ведут все предыдущие потрясения в его версии библейского сценария.

На этом месте рассказ окончательно уходит из обсуждения современных кризисов в область религиозных ожиданий. Сам Дэвидсон описывает свои четыре знака как предупреждение верующим и призыв готовиться к тяжёлым годам. В его книге так описана последовательность событий перед периодом великих бедствий и возвращением Христа.

Самое тревожное в сценарии Дэвидсона — его незавершённость. Автор уверен, что главные потрясения ещё впереди, а значит, каждую новость с Ближнего Востока его сторонники будут сверять с древними строками. Станет ли следующий кризис очередным «знаком» или цепочка совпадений наконец оборвётся? Впрочем, искать подсказки о будущем предлагают и на журнальных обложках. Life.ru разобрал 16 «сбывшихся пророчеств» The Economist на 2026 год. Некоторые параллели заставляют вернуться к рисункам и присмотреться ещё раз. А какое совпадение убедит вас, что перед вами не просто игра воображения?