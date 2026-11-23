Магнитные бури 23–25 ноября: Меркурий прикрыл, но удар всё же будет. Что за облако плазмы летит к Земле? Оглавление Почему учёные ждут плазму после затишья на Солнце Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 23, 24 и 25 ноября Когда снова может измениться прогноз магнитных бурь Солнце больше 60 часов не даёт заметных вспышек, однако к Земле подходит облако плазмы. Учёные уже назвали время, когда магнитосфера почувствует его влияние. Грозит ли нам новая магнитная буря? Life.ru изучил прогноз на 23, 24 и 25 ноября и графики ИКИ РАН. Магнитные бури 23, 24, 25 ноября: затишье на Солнце, облако плазмы и прогноз ИКИ РАН на 3 дня с графиками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После короткой магнитной бури 19 ноября на Солнце произошла одна из сильнейших вспышек месяца. Затем активность резко пошла вниз. Но прежние выбросы за это время никуда не исчезли: плазме могут потребоваться несколько суток, чтобы добраться до Земли. Поэтому теперь астрономы следят за облаком, которое способно нарушить затишье уже в начале рабочей недели. Дойдёт ли дело до новой магнитной бури и насколько затянется её возможное влияние?

Почему учёные ждут плазму после затишья на Солнце

Магнитная буря сегодня: ждать или нет? Какая обстановка на Солнце. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

К утру 23 ноября на Солнце больше 60 часов не регистрировали вспышек класса C и выше. Последняя произошла ещё в пятницу, а индекс вспышечной активности опустился до 0,0. В свежей сводке Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН учёные допускают, что пауза продлится несколько дней. На этой стадии солнечного цикла такие перерывы уже случались.

Всего за несколько дней до этого Life.ru рассказывал о вспышке M2.4, второй по силе за ноябрь. Она произошла 19 ноября, однако связанный с ней выброс ушёл в сторону Меркурия. В понедельник учёные ждут у Земли другое, небольшое облако плазмы. О возможности его прихода 23 ноября лаборатория предупреждала ещё в субботу. «Есть некоторая вероятность, что магнитное поле Земли на этом фоне раскачается до слабой бури», — пишут астрономы и ждут пика воздействия около 18:00 мск. Насколько заметной окажется реакция магнитосферы, покажут свежие расчёты.

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 23, 24 и 25 ноября

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН на 23–25 ноября 2026 года. © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Будет ли магнитная буря сегодня, 23 ноября? Самый заметный подъём ожидается во второй половине дня. С 12:00 до 15:00 мск прогнозируется Kp 2,3, с 15:00 до 18:00 индекс достигает суточного максимума Kp 4. Это жёлтый столбец, соответствующий возмущённой магнитосфере. С 18:00 до 21:00 показатель снизится до Kp 3,7, а к последним трём часам суток до Kp 2,7. Вероятность магнитной бури в понедельник составляет 26%, возмущённого состояния 35%, спокойной обстановки 39%. Таким образом, слабый геошторм всё же возможен.

Будет ли магнитная буря завтра, 24 ноября? Во вторник наиболее высокий Kp 2 приходится на 00:00–03:00 мск. В следующие три часа он снизится до Kp 1,7. С 06:00 до 21:00 ожидается Kp 1,3, затем показатель вернётся к Kp 1,7. Вероятность магнитной бури составляет 3%, возмущений 10%, спокойного состояния магнитосферы 87%.

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 23, 24, 25 ноября 2026 года от ИКИ РАН. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ожидаются ли магнитные бури в Москве 25 ноября? В среду с полуночи до 09:00 мск Kp составит 1,7. Затем до 21:00 он будет держаться около Kp 1,3, а поздним вечером снова поднимется до Kp 1,7. Вероятность магнитной бури равна 3%, возмущённой магнитосферы 10%, спокойной геомагнитной обстановки 87%. Все столбцы среды зелёные.

Когда снова может измениться прогноз магнитных бурь

Главное время наблюдений в ближайшие трое суток приходится на вторую половину понедельника. Следующий возможный источник возмущений уже появился на Солнце: небольшая корональная дыра. По предварительной оценке лаборатории ИКИ РАН от 21 ноября, её влияние может начаться 27–28 числа. Эти сроки ещё будут уточнять; переносить ожидания на 24 и 25 ноября оснований пока нет.

Life.ru напоминает, как вести себя тем, кто замечает ухудшение самочувствия в такие дни. Не пропускайте еду, пейте воду и делайте перерывы от экрана. Повторяющуюся или усиливающуюся головную боль стоит обсудить с врачом. Как читать Kp и отличать возмущения от геошторма, Life.ru объяснил в календаре магнитных бурь на ноябрь.

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Авторы Карина Морозова