Атака БПЛА на Москву 13 ноября: 467 дронов, аэропорты и последствия Оглавление Главное об атаке БПЛА на Москву 13 ноября Сколько беспилотников летело на Москву и сколько сбили Хронология атаки и ограничений в аэропортах Работают ли аэропорты Москвы 13 ноября Что известно о последствиях в Москве и других регионах Что делать при угрозе БПЛА или обнаружении обломков Частые вопросы об атаке БПЛА на Москву 13 ноября Атака БПЛА на Москву 13 ноября 2026 года: в сторону региона летели 467 дронов, 144 нейтрализованы на подлёте. Что известно и как работают аэропорты. В ночь на 13 ноября 2026 года к Московскому региону направлялись 467 беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, 144 БПЛА нейтрализовали на подлёте к столице, остальные — на дальних рубежах. Обложка © Life.ru

В ночь на 13 ноября 2026 года в сторону Московского региона направлялись сотни беспилотников. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с 18:00 четверга до 08:00 пятницы к региону летели 467 БПЛА. Большую часть, по его словам, силы ПВО Минобороны уничтожили на дальних рубежах, ещё 144 аппарата нейтрализовали на подлёте к столице. Ночью в четырёх московских аэропортах действовали временные ограничения; к утру их сняли. Life.ru собрал подтверждённые данные, хронологию событий и информацию для пассажиров.

Главное об атаке БПЛА на Москву 13 ноября

467 БПЛА — количество аппаратов, которые, по заявлению Собянина, летели в направлении Московского региона с 18:00 12 ноября до 08:00 13 ноября.

144 БПЛА — число аппаратов, нейтрализованных непосредственно на подлёте к Москве; это не весь объём отражённой атаки.

Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево ночью работали с ограничениями. К утру 13 ноября ограничения сняли.

Минобороны отдельно сообщило о 1 198 перехваченных БПЛА над регионами России за период с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября. Это общероссийская, а не московская цифра.

Сколько беспилотников летело на Москву и сколько сбили

Сергей Собянин сообщил, что в направлении Московского региона с вечера 12 ноября летели 467 беспилотников. По его словам, основная часть аппаратов была уничтожена системой противовоздушной обороны Минобороны на дальних рубежах, а 144 — нейтрализованы на подлёте к Москве.

Эти цифры описывают разные этапы отражения атаки. Утверждение «в Москве сбили 467 дронов» не следует из слов мэра: 467 — количество направлявшихся к региону аппаратов, тогда как 144 — результат перехватов непосредственно на подступах к столице. Делать самостоятельный расчёт числа сбитых на дальних рубежах вычитанием этих показателей некорректно без отдельной подтверждённой сводки.

Хронология атаки и ограничений в аэропортах

12 ноября, 18:00 — начало периода, за который Собянин позднее привёл данные о 467 БПЛА.

12 ноября, 21:09 — во Внукове введён режим приёма и выпуска рейсов по согласованию.

12 ноября, 21:47 — аналогичный режим введён в Домодедове и Жуковском.

12 ноября, 22:08 — о работе по согласованию сообщило Шереметьево.

13 ноября, 02:57 — в Шереметьеве сняли ночные ограничения.

13 ноября, 06:56 — сняты ограничения во Внукове, Домодедове и Жуковском.

13 ноября, 08:00 — окончание периода, названного мэром в утренней сводке.

Работают ли аэропорты Москвы 13 ноября

К утру 13 ноября ограничения на приём и выпуск самолётов в четырёх аэропортах Москвы были сняты. Об этом сообщали Росавиация и информационные агентства. Однако восстановление обычного режима работы воздушной гавани не означает, что каждый рейс сразу отправится строго по расписанию: после временных ограничений возможны задержки и переносы.

Инфографика © Life.ru

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Что известно о последствиях в Москве и других регионах

В утренних сообщениях Собянина приводились данные о работе ПВО; специалисты экстренных служб работали на местах падения обломков. Подтверждённых итоговых данных о повреждениях и пострадавших именно в Москве в цитируемой сводке не приводилось. Это не следует трактовать как утверждение, что последствий не было: сведения должны проверяться по последующим официальным сообщениям.

Ночные атаки затронули и другие субъекты России. По сообщению Минобороны, за период с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября над российскими регионами перехватили и уничтожили 1 198 беспилотников самолётного типа. Этот показатель относится к значительно большей территории и другому временному промежутку, чем московская сводка Собянина.

Последствия за пределами столицы также различались. В Волгограде, по сообщению губернатора Андрея Бочарова, погибли четыре работника предприятий, ещё двое были госпитализированы; в Ростове-на-Дону сообщалось о пострадавшем и повреждении жилых домов. Это события в других регионах, их нельзя описывать как последствия непосредственно в Москве. Подробности — в сводке Life.ru о работе ПВО над регионами и сообщении о последствиях в Волгограде.

Что делать при угрозе БПЛА или обнаружении обломков

МЧС рекомендует при угрозе атаки перейти в защищённое помещение, отойти от окон и следить за официальными оповещениями. Если вы на улице, следует укрыться в ближайшем капитальном здании; если находитесь дома — выбрать место вдали от окон, по возможности на нижнем этаже или в подходящем укрытии. Лифтом во время угрозы пользоваться не следует.

Если обнаружены упавший беспилотник или его части, нельзя приближаться к находке, касаться её, переносить или разбирать. МЧС рекомендует отойти не менее чем на 100 метров, предупредить окружающих и из безопасного места сообщить о находке по номеру 112.

Частые вопросы об атаке БПЛА на Москву 13 ноября

Сколько беспилотников летело на Москву 13 ноября 2026 года?

Согласно заявлению Сергея Собянина, с 18:00 12 ноября до 08:00 13 ноября в направлении Московского региона летели 467 БПЛА.

Правда ли, что все 467 дронов сбили на подлёте к Москве?

Нет. По словам мэра, 144 аппарата нейтрализовали непосредственно на подлёте к столице, а большую часть БПЛА уничтожили на дальних рубежах.

Сколько беспилотников сбили над Россией за ночь?

Минобороны сообщило о 1 198 перехваченных БПЛА над регионами страны за период с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября. Это отдельная общероссийская сводка.

Закрыты ли Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский?

По сообщениям утра 13 ноября, ночные ограничения во всех четырёх аэропортах сняты: в Шереметьеве в 02:57, в остальных трёх — в 06:56 мск. Статус конкретного рейса необходимо проверять отдельно.

Сообщалось ли о пострадавших в самой Москве?

В рассматриваемой утренней сводке мэра не приведены итоговые данные о пострадавших в Москве. Сообщения о погибших в Волгограде относятся к другому региону.

Куда звонить, если обнаружены обломки дрона?

Не приближайтесь и не трогайте обломки. Отойдите на безопасное расстояние, предупредите окружающих и сообщите о находке по номеру 112.

Материал основан на официальных сообщениях и проверенных публикациях утра 13 ноября 2026 года. Для актуального состояния конкретного рейса используйте табло аэропорта и данные авиакомпании.

Авторы Александра Новоселова